IT-технологии в современном мире значат больше, чем нефть - Прокопеня

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. IT-технологии в современном мире значат больше, чем нефть, они стремительно меняют общество и экономику. На эти изменения в Беларуси надо своевременно реагировать, в частности, реформировать систему образования. Такое мнение высказал предприниматель, основатель инвестиционной компании "ВП Кэпитал" Виктор Прокопеня во время неформальной встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с представителями IT-сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

"IT сегодня уже больше, чем нефть. В 2018 году стоимость денег, которые потратил мир на IT, на 60% больше, чем денег, которые потрачены на нефть, и это только будет увеличиваться", - подчеркнул Виктор Прокопеня. В связи с развитием технологий углеводороды заменяются на солнечную энергию, стоимость которой снижается год от года.

В современном мире IT-технологии распространяются очень быстро. Этому способствует снижение стоимости компьютеров и увеличение их мощности.

"Если так будет дальше, то компьютеры по своей мощности через несколько десятков лет будут иметь похожие на человека интеллектуальные способности. У них не будет сознания. Они не заменят людей. Они будут нам служить. Люди будут управлять машинами. В этом есть абсолютная уверенность", - сказал он. Такие тенденции через короткое время изменят огромное количество индустрий, многие из них исчезнут, например, колл-центры, службы доставки.

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