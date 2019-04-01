Итоги конкурса Belarus ICT Start-up Award подведут 10 апреля на форуме ТИБО

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоги конкурса стартап-проектов Belarus ICT Start-up Award подведут 10 апреля на международном форуме по информационно-коммуникационным технологиям ТИБО, сообщили БЕЛТА организаторы конкурса.

"Belarus ICT Start-up Award - это возможность представить на крупнейшем в стране ИКТ-форуме свой инновационный проект международным экспертам, менторам, потенциальным инвесторам, бизнес-партнерам и потенциальным пользователям продукта", - отметили организаторы.

Номинации конкурса в 2019 году - "Лучший инновационный проект" и "Лучший молодежный стартап-проект", также определяется Гран-при конкурса.

Заявку на участие в конкурсе можно скачать на сайте форума ТИБО и отправить по 5 апреля включительно на электронный адрес ict-startup-award@bk.ru.

После заочного отбора авторы 20 лучших проектов примут участие в финальном этапе конкурса, который пройдет 10 апреля на площадке ТИБО. Победители и призеры Belarus ICT StartUp Award получат дипломы и ценные призы.

Организаторы конкурса - Минский городской технопарк, ОО "Информационное общество", ЗАО "Техника и коммуникации".-0-