Япония отправит на орбиту спутник для уборки космического мусора

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японский стартап Astroscale Holdings Inc. в марте 2021 года отправит на орбиту специальный спутник для уборки космического мусора. Об этом сообщает японское информационное агентство Kyodo.

Уточняется, что спутник будет выведен на орбиту российской ракетой "Союз", которая стартует с казахстанского космодрома Байконур. Длина и высота спутника - 6 м, ширина - 11 м, вес - 175 кг.

Во время своей первой тестовой миссии спутник при помощи специальных магнитных панелей будет притягивать имитированный космический мусор, после чего вернется в атмосферу Земли и сгорит вместе с собранными предметами. Отмечается, что имитированный мусор, снабженный магнитной пластиной, будет запущен вместе со спутником.

Япония ранее уже сообщала о планах по борьбе с космических мусором. В частности, Японское агентство аэрокосмических исследований заявляло о планах по разработке специального спутника, который сможет при помощи лазера уничтожать дрейфующие на околоземной орбите мелкие обломки от ступеней ракет и другой мусор, сообщает ТАСС. Разработка будет вестись совместно с оператором спутниковой связи SKY Perfect JSAT и японским государственным Институтом естественных наук "Рикэн". Согласно предварительному проекту, аппарат должен будет воздействовать на мусор лазерным лучом, сбрасывая его в атмосферу для последующего сгорания. Запустить такой спутник на орбиту предполагается не раньше, чем через три года.

Космический мусор, в том числе неработающие спутники и сброшенные секции ракет, считается угрозой для работающих спутников и Международной космической станции. По данным космического агентства Японии, уже обнаружено около 20 тыс. таких объектов размером более 10 см.-0-