Японские исследователи сняли зараженные COVID-19 клетки на камеру

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японским исследователям удалось с помощью камеры сверхвысокого разрешения получить через микроскоп снимки клеток, зараженных коронавирусом, сообщает всемирная служба японской общественной медиаорганизации NHK.

Группа исследователей Осакского университета и NHK провели совместный эксперимент, в котором использовался оптический микроскоп, оснащенный камерой с разрешающей способностью 8K.

На снимках видно, как культивируемые клетки животных начинают деформироваться через четыре часа спустя после того, как в них введен коронавирус, позднее происходит распад этих клеток.

При увеличении изображений внутри зараженных клеток можно рассмотреть белые зернистые структуры. По словам группы исследователей, это явление может быть связано с процессом заражения либо с воспроизведением вируса внутри клеток.

Адъюнкт-профессор Накаяма Эми сообщила, что ее группе удалось рассмотреть ранее неизвестные детали инфицированных клеток. Она отметила, что полученные изображения могут помочь в оценке эффективности медицинских препаратов, разрабатываемых для лечения коронавирусных инфекций.-0-