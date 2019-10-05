Японские ученые изобрели кожу-дисплей

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из Токийского университета изобрели ультратонкую кожу-дисплей, сообщает Пятый канал . Она позволит эффективно проводить мониторинг сердечно-сосудистых заболеваний.

Сердечно-сосудистые патологии до сих пор остаются главной причиной смертей во всем мире.

Кожа-дисплей позволяет человеку оперативно получать сведения о своем здоровье. Матрица из очень маленьких светодиодов может выводить линию пульса и другие показатели. Толщина устройства - 1 мм, оно не причиняет неудобств носителю. Наклеенный на руку дисплей не мешает сжимать и разжимать ладонь. Во время движения он продолжает работать.

Японские ученые считают, что запуск их разработки в массовое производство не будет дорогим, а использование позволит сделать лучше повседневную жизнь людей.-0-