Китай обнародовал название первой миссии по исследованию Марса

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайское национальное космическое управление обнародовало название своей первой миссии по исследованию Марса, сообщает Синьхуа.

Миссия получила название "Тяньвэнь" ("Вопросы к небу") в честь поэмы одного из величайших поэтов древнего Китая Цюй Юаня (около 340-278 до н.э.). В поэме "Тяньвэнь" Цюй Юань затронул вопросы, касающиеся неба, звезд, природных явлений, и выразил сомнения относительно некоторых традиционных концепций понимания мира.

Все миссии Китая по исследованию планет в будущем войдут в серию "Тяньвэнь".

Полет китайского марсианского зонда запланирован на 2020 год. В рамках миссии будет реализован облет вокруг Марса, а также посадка на поверхность планеты марсохода.

В этом году исполняется 50 лет с момента запуска на орбиту первого китайского искусственного спутника Земли "Дунфанхун-1" при помощи ракеты-носителя CZ-1, состоявшегося 24 апреля 1970 года. С 2016 года этот день отмечается в Китае как День космонавтики.-0-