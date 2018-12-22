Китай вывел на орбиту первый экспериментальный спутник связи нового проекта

22 декабря, Цзюцюань /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. В Китае запустили экспериментальный спутник, который является частью проекта низкоорбитальной спутниковой системы широкополосной телекоммуникации под названием "Хунъюнь".

Ракета-носитель "Чанчжэн-11" ("Великий поход-11") с экспериментальным спутником был запущен с космодрома Цзюцюань на севере Китая. Сообщается, что он был успешно выведен на намеченную орбиту.

Разработчик космического аппарата - Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) - планирует запустить до конца 2023 года 150 аппаратов "Хунъюнь", которые будут находиться на высоте 1 тыс. км над землей для формирования системы с глобальным покрытием.-0-