Китай запустил свой первый зонд по исследованию Марса

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайская тяжелая ракета-носитель CZ-5 ("Чанчжэн-5") с первым зондом Китая для изучения Марса "Тяньвэнь-1" стартовала сегодня с космодрома Вэньчан в южной провинции Хайнань, сообщает ТАСС.

На преодоление расстояния от Земли до Марса, которое в разное время составляет от 55 млн до 400 млн км, уйдет семь месяцев. Ожидается, что зонд достигнет Марса в феврале 2021 года, после чего он сначала выйдет на высокоэллиптическую орбиту с периодом полного оборота около 10 дней.

После этого "Тяньвэнь-1" будет совершать маневры для перехода на полярную орбиту Марса, а затем вновь сменит ее на новую промежуточную орбиту, на которой будет делать полный оборот вокруг планеты за два марсианских дня (24 часа 39 минут). В общей сложности до посадки спускаемого модуля на орбите Марса "Тяньвэнь-1" пробудет почти три месяца.

Ожидается, что после входа спускаемого модуля в атмосферу до момента посадки в Равнине Утопия пройдет около 8 минут. После проверки всех систем на поверхности планеты марсоход покинет платформу и начнет изучение Марса. Среди главных задач миссии - изучение поверхности Марса, состава почвы и особенностей атмосферы и климатических условий, а также поиск воды и следов жизни.-0-