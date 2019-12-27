27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай запустил третью по счету ракету-носитель "Чанжэн-5", сообщает Синьхуа.

Запуск был произведен сегодня вечером с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань на юге Китая.

Фото Синьхуа - БЕЛТА

"Чанчжэн-5" - самая мощная китайская ракета-носитель нового поколения. Ее высота составляет 56,97 м, диаметр основной ступени - 5 м. Она способна вывести на низкую околоземную орбиту 25 т груза, а на геостационарную переходную орбиту - до 14 т. В качестве топлива для "Чанчжэн-5" используются жидкий кислород и жидкий водород.

В 2020 году китайские ученые планируют в рамках программы по исследованию Марса вывести с помощью этой ракеты-носителя на переходную орбиту Земли и Марса зонд для исследования седьмой по размерам планеты Солнечной системы.-0-