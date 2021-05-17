Китайские ученые открыли космические ускорители сверхвысокой энергии в Млечном Пути

17 мая, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Китайские ученые обнаружили космические ускорители сверхвысокой энергии в пределах Млечного Пути. Это открытие может перевернуть представление человечества о галактике и помочь определить происхождение космических лучей.

Ученые из Института физики высоких энергий Китайской академии наук сделали открытия после 11-месячного наблюдения с использованием завершенной половины установки. Результаты исследований были опубликованы в журнале Nature.

"Открытия приближают нас к пониманию происхождения космических лучей чрезвычайно высоких энергий", - сказал редактор журнала Nature Карл Зиемелис.

"Эти открытия опровергают наше традиционное понимание Млечного Пути и открывают эру гамма-астрономии сверхвысоких энергий. Эти наблюдения побудят нас переосмыслить механизм, с помощью которого частицы высокой энергии генерируются и распространяются в Млечном Пути", - сказал научный сотрудник Цао Чжэнь. По его словам, с помощью гамма-астрономии вековая загадка происхождения космических лучей может быть скоро решена.

Ученые также обнаружили фотоны с энергией, превышающей 1 петаэлектронвольт (ПЭВ), что в 100 раз больше энергии, достигнутой любым искусственным ускорителем на Земле. Был обнаружен один фотон с энергией 1,4 ПЭВ, это наивысшее значение, когда-либо наблюдавшееся людьми.-0-