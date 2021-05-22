Китайский космический аппарат "Чжужун" приступил к исследованию Марса

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Марсоход "Чжужун" успешно сошел с посадочной платформы и приступил к исследованию Марса, сообщает ТАСС со ссылкой на Китайское национальное космическое управление.

"Марсоход "Чжужун" успешно покинул посадочную платформу, достиг поверхности Марса и приступил к исследованию", - говорится в заявлении ведомства.

Автоматическая межпланетная станция "Тяньвэнь-1" совершила успешную посадку на поверхность Марса 15 мая, что стало первым приземлением китайского космического аппарата на Марсе. Марсоход "Чжужун", который входит в ее состав, займется исследованием грунта, ионосферы и климата планеты. Период работы марсохода на поверхности планеты составит более 90 земных суток.

Станция "Тяньвэнь-1" была запущена 23 июля 2020 года при помощи ракеты- носителя "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан, расположенного в южнокитайской провинции Хайнань. В феврале она достигла орбиты Марса.-0-