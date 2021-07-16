Китайский марсоход "Чжужун" преодолел 450 м по поверхности Марса

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайский марсоход "Чжужун" преодолел 450 м по поверхности Красной планеты, сообщает Синьхуа со ссылкой на Центр лунных исследований и космической программы при Китайском национальном космическом управлении.

После совершения посадки на поверхность Марса ровер "Чжужун" двигался в южном направлении в ходе исследовательской экспедиции. Установленная на нем навигационно-топографическая камера фотографирует ландшафты планеты каждый день. Самые последние снимки, полученные наземной станцией, запечатлели парашют и заднюю крышку посадочного модуля на поверхности планеты на расстоянии 30 м от марсохода.

На сегодня "Чжужун" проработал на Марсе 60 марсианских суток, которые на 40 мин. дольше земных.

Китайская миссия на Марс "Тяньвэнь-1", состоящая из орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода, была запущена 23 июля 2020 года. 15 мая 2021 года посадочный модуль с марсоходом совершил посадку в южной части равнины Утопия в северном полушарии Марса.-0-