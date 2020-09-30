Компания Huawei помогает "Великому камню" построить тестовую зону 5G в Беларуси

Компания Huawei официально передала администрации Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень" оборудование 5G для строительства образцово-показательной зоны.

5G — это пятое поколение технологий мобильной связи с высочайшей скоростью передачи данных — несколько гигабит в секунду. Компания Huawei - ведущий поставщик инфокоммуникационных, инфраструктурных решений и умных устройств - занимается исследованиями технологии 5G с 2009 года.

В Беларуси компания Huawei работает более 18 лет. Став первым резидентом Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень" в 2014 году, Huawei уже реализовала несколько крупных проектов. Это создание инновационного центра и центра обучения для белорусских партнеров и клиентов, а также внедрение разработки технологии "Умный город" в инфраструктуру парка. Появление нового пятого поколения мобильной связи станет для Республики Беларусь настоящим прорывом и значительным шагом вперед.

Свидетельством того, что компания Huawei успешно передала оборудование 5G Китайско-Белорусскому индустриальному парку, является подписанное соглашение. Также стороны совместно пришли к решению, что под единым руководством и согласованием Министерства связи и информатизации Республики Беларусь, заинтересованные лица разработают план и меры по созданию тестовой зоны 5G.

- "Великий камень" - это инновационный и масштабный проект Китая и Беларуси, который сегодня объединяет 65 резидентов из 14 стран мира. Поэтому он требует самых современных решений, опережающих завтрашний день, - отметил Александр Ярошенко. – В этом вопросе технология 5G играет важнейшую роль: становится возможным применение беспилотного транспорта, создания системы онлайн-мониторинга окружающей среды, эффективного управления структурой нашего проекта.

По его словам, компания Huawei – мировой лидер в сфере коммуникаций, поэтому не исключено, что опыт сотрудничества в "Великом камне" будет впоследствии применен и в других регионах Республики Беларусь.

- Особенно приятно отметить, что в развитии сетей 5G принимает участие наш резидент №1 – ООО "Бел Хуавэй Технолоджис", обеспечивающий техническую базу их внедрения, - добавил Александр Ярошенко, глава администрации индустриального парка "Великий Камень"

Как отметил директор ООО "Бел Хуавэй Технолоджис" Ван Чэнь, технология 5G несет две исторические миссии: с одной стороны, стремится улучшить пользовательский опыт, а с другой - обеспечить полную цифровизацию всех отраслей.

- Что нового технология 5G привнесет в нашу жизнь? Приведу пример, в Сяньане, это новый городской округ в Китае площадью 2000 км2, построено уже более 7400 базовых станций 5G. Данные 5G сети тесно связаны с общим городским планированием для поддержки широкого спектра применений, включая интегрированный мониторинг окружающей среды, банковские услуги и автономное вождение транспортных средств, автобусов и такси. Скоростная автомагистраль Пекин - Сяньан протяженностью около 100 километров обеспечит две полосы для беспилотных транспортных средств и будет поддерживать связь между транспортным средством и инфраструктурой, - рассказал Ван Чэнь.

По его словам, ожидается, что к 2025 году глобальный охват сети 5G достигнет 58%. Технология 5G помогает различным отраслям промышленности, таким как строительство, энергетика, транспорт, финансы достичь цифровой и интеллектуальной трансформации, создавая новую ценность для потребителей.

- В будущем, Huawei будет продолжать инвестировать в исследования и разработки, привлекать как можно больше высококвалифицированных кадров и придерживаться принципов инновационности, - подчеркнул он. - Будучи основной компанией по застройке ИКТ-инфраструктуры в Беларуси, мы искренне верим, что сможем сделать значительный вклад в развитие технологии 5G. Будучи первой компанией-резидентом Китайско-Белорусского индустриального парка мы будем прилагать усилия для того, чтобы превратить образцовую зону 5G Китайско-Белорусского индустриального парка в превосходный образец белорусско-китайского сотрудничества.

В свою очередь, генеральный директор по развитию индустриального парка Янь Ган поблагодарил компанию Huawei за безвозмездную передачу передового оборудования 5G:

- Выбор индустриального парка "Великий камень", являющегося проектом сотрудничества на высоком уровне между Китаем и Беларусью, в качестве тестовой зоны технологии 5G, служит проявлением дальнейшего углубления дружественного сотрудничества между двумя странами.

Также в церемонии подписания принимал участие первый заместитель генерального директора РУП "Белтелеком" Геннадий Мельников.

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