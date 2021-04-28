Компания Huawei презентовала технологию Intelligent twins "Интеллектуальных двойников" на Международном форуме #GBC

"Миссия компании Huawei заключается в том, чтобы через предоставление цифровых технологий каждому человеку, дому и организации построить полностью подключенный интеллектуальный мир. Наше решение – это создать для правительств и предприятий систему Intelligent Twins (Интеллектуальных двойников)", – заявил Ван Чэнь – генеральный директор ООО "Бел Хуавэй Технолоджис" на открытии Первого Международного форума #GBC (Государство. Бизнес. Граждане).

Двухдневный форум, который начался 28 апреля, призван стать площадкой для поиска новых путей цифровизации и взаимодействия государства, бизнеса и граждан. Работа форума посвящена вопросам построения электронного правительства, внедрению биометрических документов, концепции "Умный город", цифровым сервисам государства. На примере глобального опыта компании Huawei в области ИКТ, участники форума обсудили, как использовать ключевые возможности развития и совместно вносить непрерывный вклад в цифровое будущее Беларуси.

В форуме приняли участие представители государственных органов и организаций, IT-компаний, банков, международных организаций и учебных заведений. С приветственным словом выступили и пожелали удачи участникам Павлюченко Андрей Юрьевич, начальник оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь; Шульган Константин Константинович, министр связи и информатизации Республики Беларусь; Шумилин Александр Геннадьевич, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь.

Шульган Константин Константинович, министр связи и информатизации Республики Беларусь

Ван Чэнь отметил, что технология интеллектуального подключения Huawei имеет множество практических приложений и должна иметь три характеристики: повсеместный трафик, детерминированный опыт и гиперавтоматизацию.

Он сравнил интеллектуального двойника с человеческим телом, где интеллектуальное соединение – это туловище, которое работает через мозг и конечности. А также привел интересный пример, который доказывает: чтобы сделать двойника умнее, недостаточно обладать лишь вычислительной мощностью – ключевым фактором также является прочность соединения.

Лидия Ермошина – председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов – поинтересовалась у спикеров, как будет проходить процесс переобучения кадров для работы в новом цифровом правительстве. Также она подняла вопрос о том, не составит ли этот процесс сложности для поколения людей, которые родились в доцифровую эпоху.

"Время диктует свои условия. Например, сегодня есть магазины, где уже невозможно рассчитаться наличными. Да, принимать изменения некоторым сложнее, однако в конечном счете технологии значительно упрощают жизнь. В целом, мы уверены, никто не останется за бортом", – ответил Ван Чэнь.

Юлия Шапкина, спикер Министерства связи и информатизации, согласилась с утверждением Ван Чэня о том, что человек может адаптироваться к любым условиям.

Также Ван Чэнь заверил, что исходя из опыта Китая, где сейчас идет активная цифровизация общества, этот процесс не влияет на количество рабочих мест в стране.

На форуме #GBC была представлена выставочная зона компании Huawei, к которой участники проявляли большой интерес. Стенд посетил в том числе генеральный директор Банка ВТБ Сергей Владимирович Суслопаров, представители Национального собрания Республики Беларусь и другие участники форума.

Фото предоставлено НЦЭУ

Как известно, компания Huawei – ведущий поставщик ИКТ решений и умных устройств – занимается исследованиями технологии 5G с 2009 года. В Беларуси компания Huawei работает более 19 лет. Став первым резидентом Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень" в 2014 году, Huawei уже реализовала несколько крупных проектов. Это создание инновационного центра и центра обучения для белорусских партнеров и клиентов, внедрение разработки технологии "Умный город" в инфраструктуру парка, а также запуск в тестовом режиме беспилотных автобусов на территории парка с помощью технологии 5G.

Также Huawei в сотрудничестве с Becloud реализовала первый пилотный проект интеллектуальной шахты в Беларуси. Между центром управления и беспилотным горнодобывающим самосвалом БелАЗ было установлено соединение 5G, что позволило обрабатывать данные с задержкой на миллисекунды.

Карась Денис Николаевич, представитель Национального собрания РБ

В конце выступления генеральный директор ООО "Бел Хуавэй Технолоджис" Ван Чэнь заметил, сегодня мы находимся на стадии пятого поколения связи, однако уже начали исследования в области технологий шестого поколения. Исследования 6G будут проводиться во многих измерениях, таких как пространство, время и масштаб. Это позволит человечеству перейти от информационного общества к интеллектуальному, а затем и к следующему этапу – голографическому обществу.

Для осуществления такой грандиозной перспективы компания должна объединиться вместе с партнерами и много работать. Поэтому Huawei продолжает продвигать планирование технологий подключения, инвестировать в фундаментальные исследования, систематически улучшать возможности на основе платформ, алгоритмов и модульных процессов, объединять развитие экосистемы, вместе со всеми заинтересованными сторонами по всему миру развивать новые технологии, такие как 6G, WIFI 7, WIFI 8.

Фото предоставлено НЦЭУ

"Мы будем и дальше стремиться достичь наилучшей производительности сети благодаря непрерывным инновациям, преодолевать новые вызовы и технологические ограничения для достижения оптимальной производительности сети, чтобы предоставить Беларуси и миру лучшие технологии связи и качественные цифровые услуги", – подытожил Ван Чэнь.

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