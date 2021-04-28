ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 28 апреля 2021
Минск Сплошная облачность +6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:04 За Благодатным огнем отправятся 11 самолетов В мире
17:47 Белорусы смогут получить бесплатную консультацию зарубежных нотариусов Общество
17:40 Компания Huawei презентовала технологию Intelligent twins "Интеллектуальных двойников" на Международном форуме #GBC Технологии
17:38 "Мы стали частичкой истории" - сотрудники Центра повышения квалификации МВД посетили Дворец Независимости Общество
17:33 "Гомсельмаш" выпустил новый комбайн Экономика
17:31 Спасатели сняли мужчину с ограждения балкона седьмого этажа в Солигорске Происшествия
17:22 БУТБ переводит экспорт полуфабриката "вет-блю" на регулярную основу Экономика
17:21 Народные костюмы, свистульки и вытинанка - выставка мастеров открылась в Витебске Культура
17:12 "Белавиа" с 2 мая возобновляет рейсы в Будапешт Общество
17:05 ФОТОФАКТ: Учение по отработке действий в случае пожара прошло на "Белтаможсервисе" Регионы
17:04 ИП за I квартал внесли в бюджет Могилевской области более Br15 млн Регионы
17:04 Чемпионат по военно-прикладному многоборью проходит на базе 120-й мехбригады Общество
16:53 Институт инклюзивного образования БГПУ празднует 45-летие Общество
16:51 Беларусь и Татарстан активно развивают кооперационное сотрудничество - Головченко Экономика
16:49 СК завершил расследование уголовного дела в отношении Тихановского и Статкевича Происшествия
16:48 В Витебской области на торги выставлено восемь бань, включая передвижную Регионы
16:45 В Бресте сотрудники ГАИ помогли вернуться домой заблудившейся пятилетней девочке Происшествия
16:39 Белорусские депутаты принимают участие в Глобальной конференции молодых парламентариев по COVID-19 Общество
16:39 Информации о приостановке поставок оборудования Siemens не поступало - Минэнерго Экономика
16:32 Задержанные в октябре 2020 года наркодилеры участвовали в массовых беспорядках - МВД Происшествия
16:24 Три компьютерных томографа установили в стационарах Гомельской области с начала года Регионы
16:21 До отправления в Японию участники Игр должны сдать по два теста на коронавирус Спорт
16:16 Александра Саснович не вышла в основную сетку теннисного турнира в Мадриде Спорт
16:12 Жительницу Пружан ждет суд за оскорбление Президента Происшествия
16:11 Более 50 пасхальных яиц в разнообразных техниках представлено на выставке в БГУ Культура
16:06 С 1 мая повысятся размеры пособий семьям, воспитывающим детей Общество
16:06 В пресс-центре БЕЛТА СМИ смогут наблюдать за общественными слушаниями по лицензии для БелАЭС Общество
16:01 В Беларуси за 15 лет установлено более 700 мест падения самолетов во время ВОВ Общество
15:55 Данные ID-карты будут максимально защищены, и их утечка невозможна - НЦЭУ Общество
15:55 Лучшие топогеодезические расчеты ВС Беларуси определят во время состязаний Общество
Все новости
Все новости
Технологии
28 апреля 2021, 17:40

Компания Huawei презентовала технологию Intelligent twins "Интеллектуальных двойников" на Международном форуме #GBC

Ван Чэнь, генеральный директор ООО "Бел Хуавэй Технолоджис"
Ван Чэнь, генеральный директор ООО "Бел Хуавэй Технолоджис"

"Миссия компании Huawei заключается в том, чтобы через предоставление цифровых технологий каждому человеку, дому и организации построить полностью подключенный интеллектуальный мир. Наше решение – это создать для правительств и предприятий систему Intelligent Twins (Интеллектуальных двойников)", – заявил Ван Чэнь – генеральный директор ООО "Бел Хуавэй Технолоджис" на открытии Первого Международного форума #GBC (Государство. Бизнес. Граждане).

Двухдневный форум, который начался 28 апреля, призван стать площадкой для поиска новых путей цифровизации и взаимодействия государства, бизнеса и граждан. Работа форума посвящена вопросам построения электронного правительства, внедрению биометрических документов, концепции "Умный город", цифровым сервисам государства. На примере глобального опыта компании Huawei в области ИКТ, участники форума обсудили, как использовать ключевые возможности развития и совместно вносить непрерывный вклад в цифровое будущее Беларуси.

В форуме приняли участие представители государственных органов и организаций, IT-компаний, банков, международных организаций и учебных заведений. С приветственным словом выступили и пожелали удачи участникам Павлюченко Андрей Юрьевич, начальник оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь; Шульган Константин Константинович, министр связи и информатизации Республики Беларусь; Шумилин Александр Геннадьевич, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь.

Шульган Константин Константинович, министр связи и информатизации Республики Беларусь
Шульган Константин Константинович, министр связи и информатизации Республики Беларусь

Ван Чэнь отметил, что технология интеллектуального подключения Huawei имеет множество практических приложений и должна иметь три характеристики: повсеместный трафик, детерминированный опыт и гиперавтоматизацию.

Он сравнил интеллектуального двойника с человеческим телом, где интеллектуальное соединение – это туловище, которое работает через мозг и конечности. А также привел интересный пример, который доказывает: чтобы сделать двойника умнее, недостаточно обладать лишь вычислительной мощностью – ключевым фактором также является прочность соединения.

Лидия Ермошина – председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов – поинтересовалась у спикеров, как будет проходить процесс переобучения кадров для работы в новом цифровом правительстве. Также она подняла вопрос о том, не составит ли этот процесс сложности для поколения людей, которые родились в доцифровую эпоху.

"Время диктует свои условия. Например, сегодня есть магазины, где уже невозможно рассчитаться наличными. Да, принимать изменения некоторым сложнее, однако в конечном счете технологии значительно упрощают жизнь. В целом, мы уверены, никто не останется за бортом", – ответил Ван Чэнь.

Юлия Шапкина, спикер Министерства связи и информатизации, согласилась с утверждением Ван Чэня о том, что человек может адаптироваться к любым условиям.

Также Ван Чэнь заверил, что исходя из опыта Китая, где сейчас идет активная цифровизация общества, этот процесс не влияет на количество рабочих мест в стране.

На форуме #GBC была представлена выставочная зона компании Huawei, к которой участники проявляли большой интерес. Стенд посетил в том числе генеральный директор Банка ВТБ Сергей Владимирович Суслопаров, представители Национального собрания Республики Беларусь и другие участники форума.

Фото предоставлено НЦЭУ
Фото предоставлено НЦЭУ

Как известно, компания Huawei – ведущий поставщик ИКТ решений и умных устройств – занимается исследованиями технологии 5G с 2009 года. В Беларуси компания Huawei работает более 19 лет. Став первым резидентом Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень" в 2014 году, Huawei уже реализовала несколько крупных проектов. Это создание инновационного центра и центра обучения для белорусских партнеров и клиентов, внедрение разработки технологии "Умный город" в инфраструктуру парка, а также запуск в тестовом режиме беспилотных автобусов на территории парка с помощью технологии 5G.

Также Huawei в сотрудничестве с Becloud реализовала первый пилотный проект интеллектуальной шахты в Беларуси. Между центром управления и беспилотным горнодобывающим самосвалом БелАЗ было установлено соединение 5G, что позволило обрабатывать данные с задержкой на миллисекунды.

Карась Денис Николаевич, представитель Национального собрания РБ
Карась Денис Николаевич, представитель Национального собрания РБ

В конце выступления генеральный директор ООО "Бел Хуавэй Технолоджис" Ван Чэнь заметил, сегодня мы находимся на стадии пятого поколения связи, однако уже начали исследования в области технологий шестого поколения. Исследования 6G будут проводиться во многих измерениях, таких как пространство, время и масштаб. Это позволит человечеству перейти от информационного общества к интеллектуальному, а затем и к следующему этапу – голографическому обществу.

Для осуществления такой грандиозной перспективы компания должна объединиться вместе с партнерами и много работать. Поэтому Huawei продолжает продвигать планирование технологий подключения, инвестировать в фундаментальные исследования, систематически улучшать возможности на основе платформ, алгоритмов и модульных процессов, объединять развитие экосистемы, вместе со всеми заинтересованными сторонами по всему миру развивать новые технологии, такие как 6G, WIFI 7, WIFI 8.

Фото предоставлено НЦЭУ
Фото предоставлено НЦЭУ

"Мы будем и дальше стремиться достичь наилучшей производительности сети благодаря непрерывным инновациям, преодолевать новые вызовы и технологические ограничения для достижения оптимальной производительности сети, чтобы предоставить Беларуси и миру лучшие технологии связи и качественные цифровые услуги", – подытожил Ван Чэнь.

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
разработки форумы
Новости рубрики Технологии
Белорусские айтишники разработали электронную дебетовую карту для испанского рынка
Фото из архива Спектрорадиометр для исследования атмосферы Земли из космоса создали ученые БГУ
Фото washington.edu Американские ученые создали имплант для реабилитации после инсульта
Фото из архива Гомельский госуниверситет запустил чат-бот для абитуриентов
Фото Синьхуа-БЕЛТА Китай в 2024 году отправит зонд "Чанъэ-6" к обратной стороне Луны
Фото NASA Вертолет Ingenuity во время третьего полета на Марсе пролетел порядка 50 м
Главное
Фото из архива Миклашевич: менять форму правления в Беларуси нет объективной необходимости
Беларусь и Татарстан активно развивают кооперационное сотрудничество - Головченко
Беларусь делает серьезные шаги на пути к построению цифрового государства - Павлюченко
Люкс-комфорт в Minsk World! Новоселье и специальная акция! Скидка до 120 евро за квадратный метр!
Топ-новости
Парламентская дипломатия должна стать подлинной силой в укреплении мира и доверия - Андрейченко
Бюджет прожиточного минимума вырастет в Беларуси с 1 мая
Мясникович: необходимо выстраивать новую многополярную модель мировой экономики
"Гомсельмаш" выпустил новый комбайн
"Мы стали частичкой истории" - сотрудники Центра повышения квалификации МВД посетили Дворец Независимости
Информации о приостановке поставок оборудования Siemens не поступало - Минэнерго
В пресс-центре БЕЛТА СМИ смогут наблюдать за общественными слушаниями по лицензии для БелАЭС
Звезды белорусского гэмблинга: Grandcasino.by и BGaming!
Данные ID-карты будут максимально защищены, и их утечка невозможна - НЦЭУ
Белорусы смогут получить бесплатную консультацию зарубежных нотариусов
Минздрав ввел новый документ - согласие пациента на сложное медицинское вмешательство
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1255 пациентов с COVID-19, выписаны 1198
Белорусские депутаты принимают участие в Глобальной конференции молодых парламентариев по COVID-19
До +18°С ожидается в Беларуси 29 апреля
СК завершил расследование уголовного дела в отношении Тихановского и Статкевича
Реклама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Всебелорусское народное собрание Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.