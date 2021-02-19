19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-практическая конференция молодых ученых "Цифровая трансформация - шаг в будущее" пройдет 22 февраля в БГУ. Мероприятие состоится в онлайн-формате. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Форум соберет около 50 молодых ученых, аспирантов, магистрантов, студентов из Беларуси и России. Это представители Белорусского государственного университета, Пензенского государственного университета, Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского", - рассказали в пресс-службе.

Работа пройдет по шести тематическим направлениям: IT-проекты и технологические инновации в условиях цифровой трансформации индустриального сектора; цифровая интеграция науки, образования, культуры и индустриального сектора; кадровые, управленческие и социально-экономические проблемы цифровой трансформации; цифровые финансы и цифровые учетные технологии; экономическая безопасность и защита информации в эпоху цифровизации; экономико-математическое моделирование процессов и объектов цифровой экономики.

По итогам конференции планируется публикация электронного сборника докладов участников с размещением в Электронной библиотеке БГУ. Организатор мероприятия - кафедра цифровой экономики экономического факультета БГУ.-0-