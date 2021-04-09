Корабль "Ю.А.Гагарин" пристыковался к МКС

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транспортный пилотируемый корабль "Ю.А.Гагарин" (Союз МС-18) спустя почти 3,5 часа после старта в штатном режиме пристыковался к модулю "Рассвет" российского сегмента Международной космической станции (МКС), сообщается на сайте Роскосмоса.

Сближение выполнялось по двухвитковой схеме в автоматическом режиме под контролем специалистов Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС. В настоящее время экипажи "Союза" и МКС выполняют операции по подготовке к открытию люков: проводят контроль герметичности отсеков корабля и выравнивание давления между кораблем и станцией, а также снимают полетные скафандры "Сокол КВ-2".

По окончании проверки герметичности стыка между космическим кораблем и модулем "Рассвет" планируется открыть переходные люки. После на МКС перейдет экипаж "Союза МС-18" в составе космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого, Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хая. Они присоединятся к работающему на станции экипажу в составе Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова, Кэтлин Рубинс, Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннон Уокер и Соичи Ногучи.

65-я экспедиция на Международную космическую станцию посвящена 60-летию первого полета человека в космос. Во время экспедиции будут проведены более 50 научных исследований и экспериментов. Также космонавтам предстоит встречать на борту МКС новый российский модуль "Наука", запуск которого намечен на июль. Для интеграции этого модуля с МКС Олег Новицкий и Петр Дубов совершат пять выходов в открытый космос.-0-