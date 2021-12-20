Корабль "Союз МС-20" с японскими туристами приземлился в Казахстане

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-20", на борту которого находились космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано, совершил посадку в степи Казахстана, сообщается на сайте Роскосмоса.

"Все операции по спуску с орбиты и посадке прошли в штатном режиме, самочувствие экипажа хорошее", - говорится в сообщении.

Планируется, что сегодня вечером Александр Мисуркин, Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано прибудут в Комплекс предстартовой подготовки и послеполетной реабилитации космонавтов Звездного городка (Московская область). Реабилитация экипажа продлится от 14 до 21 суток, в зависимости от самочувствия космонавта и участников космического полета. В течение этого времени космонавты восстанавливают нормальную физическую форму, под наблюдением врачей они ходят в бассейн, совершают пешие прогулки и постепенно усиливают нагрузки на мышцы.

Пилотируемый корабль "Союз МС-20" с туристическим экипажем отправился на МКС 8 декабря. Полет до МКС проходил по четырехвитковой схеме. Стыковка состоялась в автоматическом режиме.

В тот же день на борту МКС начал работу корпункт, меморандум о создании которого был подписан 17 ноября между ТАСС и Роскосмосом. Первым корреспондентом ТАСС на орбите стал Герой России космонавт Александр Мисуркин. Он рассказывал о жизни и работе на станции, общался с постановщиками экспериментов.-0-