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23 апреля 2021, 14:07

Корабль SpaceX с четырьмя астронавтами стартовал к МКС

Фото Getty Images
Фото Getty Images

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ракета-носитель Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX с кораблем Dragon стартовала к Международной космической станции, куда доставит экипаж из четырех астронавтов для шестимесячной миссии, сообщает ВВС.

Запуск произведен с территории Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал. Оттуда в прошлом году корабль Dragon совершил свой первый старт - с астронавтами Дагом Херли и Бобом Бенкеном на борту.

После того как Dragon с экипажем будет выведен на орбиту, первая ступень ракеты Falcon 9 приземлится на автоматизированную платформу в Атлантическом океане. Это будет четвертое применение ракеты.

Экипаж на борту Dragon состоит из представителей трех космических агентств. Это астронавты НАСА Меган Макартур (командир корабля) и Шейн Кимбро (пилот), астронавт Европейского космического агентства (ESA) Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.

Астронавты проведут на МКС шесть месяцев. Во время пребывания на станции они будут заняты научными экспериментами. В частности, они планируют испытывать препараты на так называемых тканевых чипах, которые представляют собой что-то вроде миниатюрных органов.-0-

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