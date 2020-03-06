Корпорация Honeywell разрабатывает рекордно мощный квантовый компьютер

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская промышленная корпорация Honeywell объявила о разработке рекордно мощного квантового компьютера, сообщает портал о науке N+1.

Компьютер Honeywell хранит квантовую информацию с помощью ионизованных атомов, которые удерживаются посредством электромагнитных полей и лазерных импульсов.

Созданный прототип обладает квантовым объемом в 16 единиц, но к середине года авторы планируют представить устройство с объемом как минимум 64 единицы, что, по их словам, в два раза больше, чем у существующих конкурентов. Такая характеристика позволит реализовывать крупные квантовые схемы лучше и точнее аналогов.

На данный момент наибольшим достижением в области квантовых компьютеров является создание компанией Google процессора Sycamore. В 2019 году это устройство смогло провести вычисления существенно быстрее, чем их мог сделать даже самый продвинутый суперкомпьютер.

Квантовый компьютер - вычислительное устройство, которое использует явления квантовой механики для передачи и обработки данных. Основное отличие квантового компьютера от обычного заключается в использовании квантовых битов (кубитов) для проведения операции. Это позволяет решать определенный класс задач несравнимо быстрее обычных компьютеров.-0-