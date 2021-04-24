Космический корабль Crew Dragon пристыковался к МКС

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пилотируемый космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту сегодня пристыковался к Международной космической станции (МКС). Информация об этом размещена на официальном сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В экипаже корабля астронавты NASA Шейн Кимбро и Меган Макартур, а также представители Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосиде и Европейского космического агентства (ЕКА) Тома Песке. Они присоединились к экипажу 65-й экспедиции, в который входят семь человек. Среди них и представитель "Роскосмоса", уроженец Беларуси Олег Новицкий.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем компании SpaceX Crew Dragon был успешно осуществлен вчера с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Это третий полет Crew Dragon к МКС с экипажем на борту. Первый старт состоялся 30 мая 2020 года, второй - 15 ноября 2020 года.-0-