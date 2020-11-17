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Технологии
17 ноября 2020, 07:54

Космический корабль Crew Dragon произвел стыковку с МКС

Скриншот из видео NASA
Скриншот из видео NASA

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пилотируемый космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX осуществил автоматическую стыковку с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщает ТАСС.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала в 19.27 по времени восточного побережья США (03.27 по московскому времени 16 ноября) с космодрома на мысе Канаверал. В состав экипажа Crew Dragon, получившего название Resilience ("Стойкость"), включены американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути.

Команде предстоит провести на орбите шесть месяцев. На борту станции находятся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс.-0-

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