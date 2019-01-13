Космический радиотелескоп "Спектр-Р" перестал принимать сигналы с Земли

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Находящийся на земной орбите российский радиотелескоп "Спектр-Р" вторые сутки не реагирует на радиокоманды с Земли, сообщили ВВС в Роскосмосе.

Научная аппаратура на борту спутника работает, и сигналы от нее поступают, но команды с Земли он не принимает. После завершения предыдущего сеанса исследований "Спектр-Р" три дня был в так называемом домашнем режиме энергосбережения. 10 января в него должны были загрузить новые вводные, но попытка не удалась.

Сейчас проводятся попытки исправить ситуацию. Часть систем связи не работает. Часть сигналов есть.

"Спектр-Р" был запущен с Байконура в 2011 году и отработал дольше расчетного пятилетнего периода. В 2016 году срок его эксплуатации был продлен до конца 2019 года.

Неполадки на борту "Спектра-Р" случались и раньше. Год назад вышел из строя основной комплект приемо-передающего устройства. Новый космический радиотелескоп "Спектр-РГ", разработанный Россией и Германией, планируют запустить в этом году. Главная часть спутника "Спектр-Р" массой 3850 кг – радиотелескоп диаметром 10 м с самым высоким в астрономии угловым разрешением.

Он является ключевым элементом системы "Радиоастрон" - комплекса космических и наземных устройств, образующих виртуальную радиотарелку до 220 тыс. км в диаметре. В 2014 году "Радиоастрон" был занесен в Книгу рекордов Гиннеса.

Его цель - изучение далеких галактик, квазаров, пульсаров, сверхмассивных черных дыр, гравитационных линз, областей звездообразования и экстремально-вспыхивающих объектов Вселенной, эффектов темной материи и темной энергии.-0-