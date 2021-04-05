LG перестанет производить мобильные телефоны

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Южнокорейская корпорация LG Electronics объявила о своем уходе с рынка мобильных телефонов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

Решение связано с убыточностью этого бизнеса и высокой конкуренцией. Производство мобильных телефонов LG начало нести убытки в 2015 году, их общая сумма в прошлом году достигла $4,4 млрд.

Как отмечает агентство со ссылкой на источники, компания обсуждала продажу производства мобильных устройств вьетнамской корпорации Vingroup и германскому автоконцерну Volkswagen, но соглашения достичь не удалось.-0-