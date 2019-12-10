Лучший электронный учебник Беларуси выберут в Слуцке 13 декабря

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очный этап ХIV Республиканского конкурса "Компьютер. Образование. Интернет" стартует сегодня на базе Слуцкого государственного колледжа, лучшее электронное учебное пособие Беларуси назовут 13 декабря. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении по образованию Миноблисполкома.

В мероприятии примут участие авторы 52 проектов, победивших в дистанционном этапе конкурса. Всего были предложены 433 работы.

Защита проектов состоится 11-12 декабря в формате стендовых презентаций. Конкурсанты представят свои электронные учебные пособия для дошкольного и начального образования, а также для общего среднего, специального и дополнительного образования, для допрофессиональной подготовки.

Например, учитель средней школы №4 Дзержинска покажет интерактивное пособие "Знай свою историю". Педагог средней школы №6 Жодино продемонстрирует авторские разработки по английскому языку для учеников третьего класса. А конкурсанты из средней школы №11 Слуцка представят интерактивный STEM-учебник по физике с применением робототехники.

Торжественное закрытие и награждение запланированы на 13 декабря. Победители получат дипломы I, II и III степени, все участники - сертификаты.

Также в заключительный день в фойе колледжа пройдет выставка лучших работ и мастер-классы партнеров конкурса по технологии LEGO Education и виртуальным урокам физики и астрономии.

Организаторами мероприятия выступают Министерство образования, Национальный институт образования, главный информационно-аналитический центр Минобразования, главное управление по образованию Миноблисполкома. Конкурс способствует стимулированию педагогов к активному использованию информационно-коммуникационных технологий и созданию электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе.-0-