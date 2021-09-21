Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 21 сентября 2021
Минск Переменная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
00:38 В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,0 В мире
00:03 Лунный ровер VIPER попытается найти воду на западных окраинах кратера Нобиле Технологии
20.09.21
20.09.21 23:33 На Канарских островах не ожидают, что потоки лавы достигнут побережья ближайшей ночью В мире
20.09.21 22:59 Найден способ борьбы с неизлечимым раком Технологии
20.09.21 22:27 В работе Twitter произошел сбой Технологии
20.09.21 21:55 ВРЗ разгромил "Столицу" в чемпионате Беларуси по мини-футболу Спорт
20.09.21 21:36 "Локомотив" сыграл вничью с "Уралом" в матче футбольного чемпионата России Спорт
20.09.21 21:20 Гутерриш: потепление климата более чем на 1,5 градуса будет катастрофой В мире
20.09.21 21:02 Всемирный день сердца отметят 29 сентября более 100 стран Общество
20.09.21 20:45 Неизвестный устроил стрельбу в школе в Вирджинии В мире
20.09.21 20:43 Студентка БГУ стала чемпионкой Европы по шашкам-64 Спорт
20.09.21 20:28 Беларусь поддержала создание международной цифровой коалиции "Партнерство для подключения" Общество
20.09.21 20:21 Дмитрий Харатьян: "Блистаю или нет – решать зрителям" Ссылки на БелТА Плюс
20.09.21 20:15 Боровик: у ОДКБ нет цели огнем и пламенем насаждать свои интересы, в отличие от НАТО Общество
20.09.21 20:06 Политолог: Беларуси важно сотрудничать с ШОС, потому что этот регион будет играть ключевую роль в мире Общество
20.09.21 20:03 Выставка техники, концерт и новое кафе: День машиностроителя отметят в Минске 24 сентября Регионы
20.09.21 19:57 Гигин, Мусиенко и Шпаковский награждены медалями, Благодарность Президента объявлена Авдонину, Боровику и Дзерману Президент
20.09.21 19:52 Учебный центр по физической ядерной безопасности планируется создать в Беларуси Общество
20.09.21 19:42 Хоккеисты минского "Динамо" победили "Трактор" в матче чемпионата КХЛ Спорт
20.09.21 19:27 США с ноября введут требование о полной вакцинации всех въезжающих в страну В мире
20.09.21 19:22 Минэнерго прокомментировало информацию об импорте Беларусью российской электроэнергии Общество
20.09.21 19:10 Вопросы актуальной повестки ЕАЭС обсудили в МИД Политика
20.09.21 19:03 Для "Белоруснефти" упрощен порядок строительства нефтяных и газовых скважин Президент
20.09.21 18:53 Более 1400 сельхозорганизаций получили помощь в обеспечении безопасности труда во время уборочной Общество
20.09.21 18:43 "Белнефтехим" анонсировал изменение цен на автомобильное топливо Экономика
20.09.21 18:37 21 сентября Рождество Богородицы: в чем суть этого праздника? Общество
20.09.21 18:22 Духовно-нравственная культура и патриотизм: утверждена программа нового факультатива в школах Общество
20.09.21 18:14 "АМКОДОР" одобрил новую стратегию развития до 2023 года Экономика
20.09.21 18:04 БЕЛАЗ собрал юбилейный 90-тонный карьерный самосвал Экономика
20.09.21 18:00 Службы соцзащиты Витебской и Смоленской областей провели телемост Регионы
Все новости
Все новости
Технологии
21 сентября 2021, 00:03

Лунный ровер VIPER попытается найти воду на западных окраинах кратера Нобиле

Фото Reuters
Фото Reuters

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лунный ровер VIPER, который будет отправлен на естественный спутник Земли в конце 2023 года в рамках программы Artemis, совершит посадку неподалеку от западной окраины кратера Нобиле. Об этом в понедельник сообщила на пресс-конференции в штаб-квартире NASA руководитель планетологического подразделения ведомства Лори Глейз. Такую информацию сообщает ТАСС.

"Мы рассматривали четыре разных точки для посадки ровера в окрестностях южного полюса Луны. Наиболее интересной из них оказалась западная часть кратера Нобиле. Этот регион представляет собой один из самых холодных регионов Солнечной системы. Ровер поможет нам понять, присутствует ли вода в постоянно затененных кратерах на поверхности Луны", - сказала Глейз.

По ее словам, этот регион для посадки оказался не только самым интересным с точки зрения науки, но и наиболее удобным c точки зрения поддержания связи с Землей, доступа к солнечному свету для подзарядки аккумуляторов лунохода, а также безопасной для перемещения по поверхности Луны.

Как отметили участники миссии, VIPER изучит как минимум шесть разных регионов кратера Нобиле, где он проведет спектрометрические исследования и заберет пробы пород и льда с большой глубины. Полученная им информация поможет, в том числе, выбрать место будущей посадки астронавтов на поверхность Луны и обеспечить жизнедеятельность лунной базы. Эти сведения могут также быть использованы для получения кислорода и водорода как ракетного топлива.

Длительность миссии будет составлять 100 дней. За это время VIPER проедет несколько километров и изучит различные образцы грунта четырьмя приборами, которыми он оснащен. На аппарате будет также установлен бур, способный проникать на глубину до метра. По текущим планам NASA, аппарат будет доставлен на поверхность Луны компанией Astrobotic в конце 2023 года.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них предусматривает беспилотный полет установленного на ракету SLS (Space Launch System) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году и отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
космос
Новости рубрики Технологии
Фото Depositphotos Найден способ борьбы с неизлечимым раком
Фото Getty Images В работе Twitter произошел сбой
Фото из архива Китайский аналог TikTok ограничил доступ детям младше 14 лет до 40 минут в день
Фото из архива Более 100 заявок подано на республиканский конкурс инновационных проектов
Финтех-компания ID Finance открыла лабораторию и набирает QA-джуниоров
Фото из архива В Полоцком госуниверситете откроется лаборатория программируемых мобильных систем
Главное
Новые назначения в дипкорпусе, местной вертикали и министерствах. Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Лукашенко об изменениях в Конституцию: никто "под себя" ничего делать не собирается
Четвертая волна COVID-19 пришла в Беларусь
Пробовать обязательно! В Гродно гостей собрал самый вкусный праздник - Открытый фестиваль сыра
Топ-новости
Согласовано назначение новых руководителей районов Беларуси
Лукашенко: мы всегда будем привержены тесной дружбе с молдованами
Лукашенко направил соболезнование Путину в связи с трагедией в Пермском госуниверситете
Дома "Сеул" и "Куала-Лумпур" в Minsk World - лучший вариант для инвестиций! Цена квадратного метра – от 2400 рублей!
Минэнерго прокомментировало информацию об импорте Беларусью российской электроэнергии
Медики рассказали о состоянии детей погибшей на белорусско-польской границе мигрантки
Карпенко: студенческий спорт важен для формирования спортивного резерва
Холодная дождливая погода ожидается в Беларуси на этой неделе
Пиневич: койки под COVID-19 открываются превентивно
В Беларуси в январе-августе построили более 29 тыс. квартир
Петришенко обсудил с министром ЕЭК совместный ответ стран ЕАЭС на санкции
Беларусь до конца года планирует принять две повторных миссии МАГАТЭ
ГАИ: наезд на пешеходов остается самым распространенным видом ДТП
Денисенко: дружба лидеров Беларуси и Таджикистана хорошая основа для всестороннего сотрудничества
Червяков: развитие территорий и отраслей должно быть синхронизировано
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.