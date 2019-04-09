Межоператорский сервис по упрощенной авторизации в интернете представлен на "ТИБО"

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый межоператорский сервис по упрощенной авторизации абонентов в интернете с помощью номера мобильного телефона Mobile Connect представлен на выставке "ТИБО-2019", передает корреспондент БЕЛТА.

Пользователи при помощи специальной кнопки смогут в один клик проходить авторизацию на сайтах - по аналогии с регистрацией через социальные сети. Им не нужно будет придумывать и запоминать логины и пароли для разных площадок. Идентификация и передача данных происходит по защищенным каналам мобильного оператора. При использовании технологии передача персональной информации возможна только с согласия абонента.

Соглашение о запуске межоператорского сервиса по упрощенной авторизации подписали белорусские операторы velcom (А1), МТС, life:) и Ассоциация GSM (GSMA).

Ассоциация GSM инициировала проект по разработке единого стандарта для аутентификации и идентификации на основе абонентского номера в 2014 году. Он привлек десятки телеком-операторов по всему миру. Для белорусского рынка это новый сервис, внедрение которого также проходит под эгидой Ассоциации GSM. Технология уже запущена в 38 странах (70 операторов).

Выставка "ТИБО-2019" проводится в комплексе "Минск-Арена" по 12 апреля. В этом году новые достижения и передовой опыт в сфере информационных технологий представляют компании и организации из 16 стран.-0-