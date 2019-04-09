Microsoft разрешила доставать флешку без "безопасного извлечения"

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прежде чем пользователь ПК сможет достать USB-накопитель из порта компьютера, ему необходимо "дать понять" операционной системе Windows, что сейчас он отключит флешку от устройства. Однако теперь пользователям системы Windows 10 смогут обойтись без этой процедуры, сообщается на официальном сайте компании Microsoft .

В обращении компании к пользователям сообщается, что Microsoft меняет свою политику относительно извлечения внешних накопителей. В Windows 10 версии 1809 существуют две политики: быстрое извлечение и повышенная производительность. Первая требует пройти через процедуру безопасного извлечения. А вторая - включена по умолчанию. Теперь пользователь сможет в любой момент извлечь флешку, не потеряв данные. Главное, не делать этого во время записи или считывания информации.-0-