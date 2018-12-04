Минский городской технопарк к 2020 году рассчитывает удвоить число резидентов

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. К 2020 году Минский городской технопарк рассчитывает увеличить в 2 раза количество предприятий-резидентов. Об этом журналистам заявил директор технопарка Владимир Давидович сегодня после торжественного открытия ярмарки инновационных идей Smart Patent 2018 в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"По итогу 2018 года ожидается, что на площадях технопарка разместится порядка 40 предприятий. В 2020 году, когда будут завершены работы по реконструкции, рассчитываем на 70-80 резидентов", - сказал Владимир Давидович.

Первая очередь реконструкции, отметил он, предусматривает ввод в эксплуатацию 10 тыс. кв.м в 2019 году, вторая - еще 10 тыс. кв.м в 2020 году.

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