Мировой рекорд по времени полета дрона установлен в Китае

6 октября, Пекин /Корр. БЕЛТА - СИНЬХУА/. Беспилотный летательный аппарат, разработанный студентами китайского университета, побил мировой рекорд по времени полета дрона.
Университет получил сертификат об установлении мирового рекорда, выданный Международной авиационной федерацией (FAI). Непрерывный полет дрона "Фэн Жу 3-100", созданного студентами Пекинского университета авиации и космонавтики, составил 80 ч 46 мин и 35 с, превысив предыдущее достижение в 80 ч 2 мин и 52 с, установленное в 2014 году "Орионом" - беспилотным летательным аппаратом, разработанным дочерней компанией Boeing Aurora Flight Sciences.
Размах крыльев беспилотника составляет 10 м, а общий вес после заправки - 60 кг. Аппарат приводится в действие с помощью бензинового двигателя. Свое название дрон получил в честь отца китайской авиации Фэн Жу.
Летательный аппарат кружил на высоте 300 м. Во время полета дозаправка была запрещена.
По данным университета, команда, занимавшаяся разработкой беспилотника, состоит из 25 студентов разных курсов и специальностей, чей средний возраст не превышает 20 лет.-0-