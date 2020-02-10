Миссия к Солнцу: зонд Solar Orbiter стартовал с мыса Канаверал

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С космодрома на мысе Канаверал (США) отправилась ракета Atlas V с космическим аппаратом Solar Orbiter для исследования Солнца. Об этом сообщает Euronews.

Программу стоимостью $1,5 млрд совместно разрабатывали специалисты NASA и Европейского космического агентства (ЕКА).

Среди задач зонда - собрать данные, которые помогут объяснить 11-летние циклы солнечной активности, а также изучить полюса звезды. На аппарате Solar Orbiter установлен двойной телескоп стоимостью более $100 млн, который будет использоваться для анализа магнитного поля на поверхности Солнца.

В своих исследованиях Solar Orbiter будет координироваться с запущенным NASA в 2018 году зондом Паркера (Parker Solar Probe). Причем Solar Orbiter, в отличие от американского аппарата, снабжен фототехникой. Благодаря этому он, как ожидается, направит на Землю первые снимки полярных областей Солнца.

По планам Solar Orbiter должен приблизиться к Солнцу на расстояние до 42 млн км. На аппарате установлен специальный теплозащитный экран, который сможет выдержать температуру свыше 500 градусов по Цельсию.

До Солнца аппарат будет добираться два года, а цикл его работы рассчитан на семь лет. Во время полета Solar Orbiter задействует силу гравитации нескольких планет.-0-