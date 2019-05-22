Мобильное приложение для диспетчеров скорой помощи разработали в Гомеле

22 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Приложение для определения в режиме реального времени геолокации машин скорой медицинской помощи и пациентов разработал студент факультета математики и технологий программирования Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины Владислав Ефименков. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий кафедрой вычислительной математики и программирования факультета Дмитрий Кузьменков, который руководил проектом.

Новое приложение поможет скорой помощи еще более оперативно реагировать на вызовы. Принцип работы заключается в автоматическом мониторинге всех служебных машин в режиме реального времени. На интерактивной карте оператора станции выводится информация о месте нахождения каждой бригады с указанием ее статуса (свободен, направляется на вызов, занят: едет с пациентом или едет на экстренный вызов). Также на экране диспетчера отображается геолокация человека, от которого поступил вызов.

Информацию о координатах и статусе выездной бригады приложение пересылает на станцию через мобильное устройство врача экипажа. Диспетчер сможет определить ближайшие к пациенту свободные экипажи, также автоматически будут отражены данные о дорожных пробках и средней скорости движения транспорта по улицам города.

"В планах - доработка приложения функцией построения оптимального маршрута следования к пациенту на мобильном устройстве врача", - поделился Дмитрий Кузьменков.

Пока разработка сможет функционировать в устройствах с операционной системой Android, в дальнейшем и с iOS.

Сейчас приложение находится в опытной эксплуатации в Гомельской городской станции скорой медицинской помощи. К программе планируется подключить все экипажи машин станции.

По словам собеседника, после небольшой доработки новшество можно будет применять и в транспортных, логистических компаниях, службах доставки и др.-0-