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05 октября 2020, 16:48

Мобильное приложение для людей с бессонницей стало лучшим стартапом на "Дне инвестора-2020"

Фото из архива
Фото из архива

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ежегодном конкурсе "День инвестора", организованном Обществом содействия инновационному бизнесу (ОСИБ) при поддержке USAID, приняли участие 30 стартапов, включая 20 белорусских. Победителем конкурса в этом году стал стартап из Минска Sova App - мобильное приложение для людей с бессонницей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ОСИБ.

Приложение помогает людям с нарушением сна заснуть быстрее и спать лучше. "Суть приложения - специальные тренировки перед сном на 15-20 минут. Они нацелены на то, чтобы успокоить ум через расслабление тела: потянуться, снять напряжение в спине, шее и т.д. Можно выделить три блока: сначала сама тренировка на 10-12 минут, затем еще 2-3 минуты дыхательных упражнений для включения так называемой парасимпатической нервной системы, а завершает все гибрид шавасаны из йоги, тоже 2-3 минуты", - рассказала подробнее о разработке основательница стартапа Анна Огородникова. Пока что демо-версия приложения есть на Google-диске, после некоторых доработок она станет доступной для скачивания в Google Play и AppStore. Планируется, что это произойдет уже к середине октября. Сначала будет 7 дней бесплатного периода для пользователей, затем приложение будет доступно по платной подписке.

Победительница получит специальные призы от партнеров конкурса: консультации по юридическим вопросам в течение 3 месяцев от юридического бюро, а также пакет услуг от маркетингового агентства.

В целом по итогам финальной встречи с инвесторами в рамках "Дня инвестора - 2020" рейтинг белорусских проектов-финалистов распределился следующим образом: мобильное приложение для людей с бессонницей Sova App; платформа дополненной реальности для производителей и продавцов мебели InAR (Беларусь - Швейцария); сервис повышения эффективности рекламного трафика Clean Traffic; умные столовые приборы, контролирующие калорийность, скорость употребления продуктов и частоту питания WiselyEat; семейная платформа для заботы о пожилых родителях ZABOTA.family.

В десятку также вошли: провайдер данных о товарах и услугах в реальном времени DOBRA; платформа для обучения дошкольников по всему миру Megalife; сервис для финучета, бухгалтерии и налогов онлайн Qlex; стартап Re:Mind - стильные браслеты-украшения со встроенной электроникой с функцией напоминания по заданному в мобильном приложении графику; Marketegy: b2b saas автоматизация бизнес-процессов для отдела маркетинга.

Конкурс проводился уже в пятый раз. Его итоги были подведены на днях в онлайн-формате. Он стал одним из завершающих элементов проекта "Создание устойчивой инфраструктуры для поддержки развития стартапов и малого бизнеса в регионах Беларуси", реализуемого с помощью Агентства США по международному развитию (USAID).

В полуфинале участвовало 30 технологичных стартапов, 20 из которых представляли белорусы. Каждый участник презентовал свой проект экспертному жюри (в его составе были венчурные инвесторы и представители акселераторов), которое давало оценку по таким критериям, как технологические наработки, компетенции команды, понимание рынка и инвестиционная привлекательность. Всего в финал "Дня инвестора" прошли 16 проектов - 10 белорусских и 6 иностранных.

Для некоторых проектов активное сотрудничество с менторами началось уже в день полуфинала: Ольгу Овчинникову, представителя проекта ZABOTA.family, пригласили на менторскую сессию в Angels Band, а эксперт конкурса, ментор по управлению проектами и командой в Polygon GameLab Ольга Холодович уже работает с создателем платформы для обучения дошкольников по всему миру Megalife Екатериной Вераксо.-0-

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