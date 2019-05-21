Мобильное приложение по развитию навыков правильной артикуляции разрабатывают в Минске

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильное приложение CatZu для детей дошкольного и младшего школьного возраста (от 3 до 8 лет) по формированию правильного навыка артикуляции разрабатывают в Минске. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила автор идеи, учитель-дефектолог Антонина Судиловская.

Мобильное приложение способно взять на себя часть работы логопеда. Ребенок выбирает аватар и вместе с ним проходит тестирование - повторяет упражнения за изображенным на экране котом. Через переднюю камеру с помощью нейронной сети программа "видит", насколько правильно малыш выполняет задания. За работу программа поощряет персонажа, которым играет ребенок. Например, дает ему конфету или предлагает другие бонусы.

"Сейчас на рынке есть различные картинки с упражнениями, но никто не контролирует, как ребенок выполняет задания, интересно ли ему. Родителям нужно садиться рядом и делать вместе с малышом. Но они не всегда мотивированы, многие загружены и не располагают временем на занятия. А с нашим приложением ребенок будет заинтересован работать самостоятельно. Это актуально для детей с ДЦП, с нарушениями речи и слуха, даже для здоровых деток из обычных детских садов - артикуляционной гимнастики много не бывает", - отметила Антонина Судиловская.

Упражнения для детей будет составлять сама автор проекта - дефектолог с 20-летним стажем.

Пока готова техническая демонстрационная версия приложения с интерфейсом, 3D-анимированным персонажем и 20 анимациями артикуляций. Планируется, что приложение будет доработано и доступно для скачивания ближе к новому учебному году. Маленьким игрокам предложат три комплекса упражнений простого, среднего и сложного уровня. Ребенок сможет заниматься три раза в день по 3-5 минут в течение двух недель. Потом программа покажет статистику количества выполненных заданий и качества проделанной работы и предложит новый комплекс.

"За год рассчитываем вывести программу на серьезный уровень. Со временем нейронная сеть будет улучшена, и программа сможет диагностировать патологии и нарушения речи, в соответствии с которыми детям будут подобраны новые индивидуальные комплексы упражнений", - поделилась планами автор.

Инициатива CatZu стала финалистом конкурса Social Weekend и получила поддержку мецената. На эти средства планируется приобрести пять планшетов. Устройства с установленным приложением CatZu отдадут в пользование столичным детским садам.-0-