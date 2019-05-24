Музей истории ВОВ создал виртуальный альбом "Как наши деды воевали..."

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны создал виртуальный музейный альбом "Как наши деды воевали...", сообщила журналистам заведующая сектором научно-методической работы музея Татьяна Политыко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Виртуальный музейный альбом "Как наши деды воевали..." мы создали специально ко Дню Победы. Известно, что трудно найти такую семью, которую не коснулась бы Великая Отечественная война. Она затронула и сотрудников музея, работающих в самых разных его структурах, - рассказала Татьяна Политыко. - В этом проекте мы рассказываем о себе, о своих близких, о тех, кто воевал на фронте, в рядах партизан и подпольщиков, трудился в тылу, пережил оккупацию. Среди нас работают люди, которых называют детьми войны".

По ее словам, подробнее узнать о проекте можно на сайте музея.

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