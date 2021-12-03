На Большом адронном коллайдере впервые зафиксировали нейтрино

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная группа ученых, участвующая в эксперименте FASER, впервые зафиксировала на Большом адронном коллайдере нейтрино, которые создаются при столкновении частиц, сообщает журнал Physical Review D.

Нейтрино возникают в процессе ядерных реакций в звездах, а также образуются в сверхмассивных черных дырах. Эти частицы проходят огромные расстояния без каких-либо изменений и поэтому несут важную информацию о ранних стадиях существования Вселенной. Нейтринные обсерватории есть в Антарктиде и на Байкале, сообщает канал "Наука".

Теоретически на Большом адронном коллайдере тоже должны возникать нейтрино, однако их не удавалось уловить. Новый эксперимент под названием FASER наконец позволил зафиксировать шесть взаимодействий нейтрино.

"До этого проекта на коллайдере никогда не наблюдалось никаких признаков нейтрино. Этот значительный прорыв - шаг к более глубокому пониманию этих неуловимых частиц и той роли, которую они играют во Вселенной", - рассказал профессор физики и астрономии Калифорнийского университета Джонатан Фенг.

Отмечается, что теперь исследователи надеются увидеть на Большом адронном коллайдере взаимодействие всех трех типов нейтрино и их античастиц. Кроме того, они возлагают надежды на обнаружение темных фотонов, которые на данный момент являются гипотетическими, но могут помочь раскрыть природу темной материи: таинственной массы, которая составляет большую часть материи Вселенной.-0-