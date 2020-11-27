Награждение лауреатов четвертьфинала ЧМ по программированию состоялось в БГУ

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Награждение лауреатов четвертьфинала чемпионата мира по программированию среди студентов состоялось в БГУ. В их числе представители университетов из Беларуси, Латвии, Литвы и Калининградской области (Россия). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Во время торжественной церемонии состоялось чествование обладателей дипломов первой, второй и третьей степени. "Абсолютным победителем четвертьфинала стала команда факультета прикладной математики и информатики БГУ BelarusianSU#1, в составе третьекурсника Александра Керножицкого, магистрантов Дениса Кима и Ивана Лукьянова. Всего было вручено 39 дипломов, из которых пять первой степени, 11 - второй и 23 - третьей. В числе награжденных студенты БГУ, БГУИР, БНТУ, БрГУ им. А.С. Пушкина, БелГУТ, ГрГУ им. Я. Купалы, ГГУ им. Ф. Скорины, ГГТУ им. П.О. Сухого, Балтийского федерального университета им. И. Канта (Калининград, РФ), Латвийского и Вильнюсского университетов", - рассказали в пресс-службе.

На счету БГУ 10 дипломов: по четыре первой и второй степени, два - третьей. Благодаря высоким результатам пять команд ФПМИ БГУ выступят в полуфинале командного чемпионата мира по программированию среди студентов. Всего по итогам четвертьфинала отобраны 16 лучших команд, которые представят регион Беларуси и стран Балтии в полуфинале. Среди них пять из БГУ, четыре сборные БГУИР, по две от ГрГУ им. Я. Купалы и Латвийского университета, по одной из БелГУТ, ГГУ им. Ф. Скорины и Балтийского федерального университета им. И. Канта. Всего в четвертьфинальном этапе в нынешнем году приняли участие 70 команд. Победа присуждалась команде, решившей большее количество задач за наименьшее время.

Полуфинал состоится 13 декабря в режиме онлайн под предводительством Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики. Финал чемпионата организуют осенью 2021 года. Примечательно, с 1998 года команды БГУ принимали участие в финале интеллектуального состязания 23 раза.

Чемпионат мира по программированию среди студентов является крупнейшим международным соревнованием молодежной элиты мирового программирования. Он проводится с 1977 года международной организацией ACM в три этапа: четвертьфинал, полуфинал и финал.

Белорусские команды начали свое участие в чемпионате мира по программированию среди студентов с 1995 года. За всю историю участия в чемпионате в копилке БГУ золотая медаль (2004, Чехия), бронза (2008, Канада) и две серебряные награды (2012, Польша и 2013, Россия). При этом БГУ является постоянным участником финальных выступлений.-0-