Найден способ борьбы с неизлечимым раком

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили новое свойство эстрогенового рецептора, которое в перспективе поможет бороться с раком. Один из авторов исследования доктор Ичен Сюи рассказал об открытии. Такую информацию сообщает РИА Новости.

Как правило, раковые клетки обладают высокой степенью устойчивости к лекарствам. Специалисты выяснили, что это происходит в том числе из-за эстрогенового рецептора: ранее о такой функции этой группы белков было неизвестно.

По словам исследователей, результаты их работы помогут понять, как побороть сопротивляемость злокачественных клеток к лекарственным препаратам и повысить эффективность лечения от смертельного заболевания.-0-