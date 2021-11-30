Найти новых друзей на прогулке поможет разработанное студентами БГУ мобильное приложение Buddy

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильное приложение для знакомств Buddy разработали студенты Белорусского государственного университета. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Идея его создания принадлежит второкурсникам факультета прикладной математики и информатики Яну Ханецкому, Николаю Муравьеву и Матвею Попову.

"Особенность ресурса заключается в его нацеленности на быстрое знакомство и встречу людей, территориально находящихся недалеко друг от друга. Приложение определяет геолокацию пользователя и отмечает ее на карте. В отличие от существующих альтернатив поиск людей происходит с помощью временного тематического статуса встречи: "хочу сходить в кино", "ищу компаньона для прогулки", "приглашаю выпить кофе". Также после регистрации можно задавать критерии нового знакомого по возрасту, полу, интересам", - рассказали в вузе.

На данном этапе студенты занимаются дополнением функционала мобильного сервиса. Запуск пилотной версии планируется в декабре текущего года.

Проект уже получил высокую оценку экспертов и признан победителем конкурса инноваций БГУ INNSTART BSU, который прошел 25 ноября. Бонусом для разработчиков станет консультационная помощь и поддержка в коммерциализации инициативы. "Следует отметить, что мобильное приложение выбрано лучшим из числа 22 новаторских студенческих инициатив в области образования, информационных технологий, торговли, туризма", - добавили в пресс-службе.-0-