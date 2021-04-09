НАН будет инициировать продление эксплуатации БКА на орбите - Гусаков

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук планирует инициировать вопрос дальнейшего продления эксплуатации Белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли (БКА) на орбите. Об этом сказал сегодня на пресс-конференции "60 лет первого полета человека в космос. Состояние и перспективы белорусско-российского сотрудничества в космической сфере" председатель Президиума НАН Беларуси академик Владимир Гусаков, передает корреспондент БЕЛТА.

БКА был создан благодаря научно-техническому сотрудничеству Беларуси и России. Он успешно выведен на орбиту в июле 2012 года с космодрома Байконур и совместно с российским спутником "Канопус-В" составил белорусско-российскую группировку космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. "Благодаря проделанной специалистами двух стран работе по техническому сопровождению и совершенствованию функционирования БКА срок его эксплуатации продлен до конца 2021 года", - сказал Владимир Гусаков.

"С учетом запуска БКА в 2012 году и пятилетним гарантийным сроком эксплуатации на орбите аппаратов подобного типа, белорусский спутник отработал в космосе 9 лет и в полном объеме выполняет задачи по предназначению, что равнозначно созданию нового спутника, или проще - мы сэкономили на еще одном спутнике. В настоящее время специалистами НАН Беларуси и российскими коллегами проводится оценка технического состояния БКА на предмет возможности продления срока его дальнейшей эксплуатации. По состоянию на сегодняшний день можно прогнозировать, что Академия наук будет инициировать перед главой государства вопрос дальнейшего продления эксплуатации БКА на орбите", - отметил председатель Президиума НАН.

По его словам, получаемая от БКА и совместной группировки космическая информация используется в Беларуси для обеспечения обороноспособности и национальной безопасности, мониторинга чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, изучения состояния и прогноза развития природных ландшафтов, сельского хозяйства, ведения государственного земельного кадастра, проектирования, реконструкции и строительства дорог. Космические снимки - основа для создания топографических карт и навигационных карт, широко применяются в геологоразведке и процессе аэрокосмического образования.-0-

Гусаков: сегодня можно с уверенностью говорить о создании в Беларуси космической отрасли