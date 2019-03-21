Назван самый популярный YouTube-канал в мире

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самый популярный YouTube-блогер в мире Феликс Чельберг, более известный под ником PewDiePie, уступил свое первенство блогеру из Индии T-Series. Об этом Чельберг рассказал на своем YouTube-канале .

YouTube-канал PewDiePie был создан в 2010 году. Согласно данным журнала Forbes, его доход на 2017 год составил около $12 млн. Летом 2018 года пользователи начали активно подписываться на индийский канал T-Series, который набирал в среднем до 160 000 в день.

T-Series - YouTube-канал крупной музыкальной компании в Индии. Основной контент на канале - это музыкальные клипы различных исполнителей.

По словам Чельберга, он думал, что уже в ноябре 2018 года уступит конкуренту место самого массового YouTube-канала. На тот момент на канал музыкальной компании было подписано 59 миллионов человек.

Именно поэтому блогер попросил своих фанатов "сражаться" и поддержать его в соперничестве с T-Series. На канал PewDiePie стали активно подписываться. Другие YouTube-блогеры призывали своих подписчиков поддержать Феликса Чельберга. Спор дошел до того, что в декабре 2018 года неизвестные взломали сайт Wall Street Journal и опубликовали на нем манифест в поддержку PewDiePie.

Однако сегодня стало известно, что PewDiePie отныне не самый популярный блогер в мире. На утро 21 марта разрыв между каналами составлял 20 тысяч подписчиков: у T-Series их уже 90 миллионов и 493 тысячи.-0-