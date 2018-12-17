Ролик с итогами года от YouTube набрал самое большое количество дизлайков в истории платформы

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Традиционное ежегодное видео, в котором работники YouTube подводят итоги года, набрало рекордное число дизлайков в истории платформы.

Традиция подводить итоги берет свое начало в 2010 году, с тех пор каждый год YouTube выпускает итоговый ролик. Однако на этот раз, в отличие от прошлых лет, команда YouTube задействовала участников "Rewind", чтобы они помогли в подборе контента для финального видео. Как обычно, в подборке появились мемы, персоны и отдельные ролики, которые стали популярными у пользователей в этом году.

На данный момент ролик посмотрели около 150 млн раз. При этом он набрал 2,3 млн. лайков и 13 млн. дизлайков. Это первый раз в истории "YouTube Rewind", когда количество недовольных пользователей превысило количество тех, кому итоги понравились.-0-