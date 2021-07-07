Неизвестный объект пролетит в 1,5 км от МКС - Роскосмос

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прогнозируемое минимальное расстояние, на которое неизвестный объект может приблизиться к Международной космической станции (МКС), сократилось с 4,6 до 1,5 км. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, информирует ТАСС.

"По новым данным автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) в четверг, 8 июля, в полутора километрах от Международной космической станции пролетит объект, относящийся к категории космического мусора", - говорится в сообщении.-0-