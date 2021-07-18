Новые возможности появились на портале Единого государственного регистра юрлиц и ИП

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На веб-портале Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ЕГР) реализованы новые возможности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста.

Пройти авторизацию для осуществления электронных процедур, связанных с государственной регистрацией и ликвидацией бизнеса, теперь может физическое лицо - владелец личного ключа электронной цифровой подписи при наличии атрибутного сертификата.

В пресс-службе отметили, что распространение атрибутного сертификата осуществляется для проверки всеми заинтересованными организациями и физлицами информации о полномочиях физлица, являющегося владельцем личного ключа, предоставленных ему от имени организации или другого физлица.

Одному лицу может принадлежать несколько атрибутных сертификатов.

"Иными словами, физлицо, имеющее один ключ электронной цифровой подписи, вправе действовать как от своего имени, так и представлять интересы юрлица, являясь, например, его руководителем, и иных лиц", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, авторизовавшись на портале (зайдя в закрытую часть), юридические лица и индивидуальные предприниматели в своем личном кабинете могут просмотреть (получить) актуальную информацию о себе, которая содержится в ЕГР. Эта опция предоставляется бесплатно.

Сервис размещен в разделе меню личного кабинета "Дополнительные возможности" - "Сведения из ЕГР о себе". Сведения предоставляются в течение 1-5 мин. после запроса.-0-