Обломок ракеты Falcon 9 компании SpaceX упал на ферму в Вашингтоне

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фрагмент одной из ступеней ракеты SpaceX Falcon 9 упал на ферму в штате Вашингтон. Офис местного шерифа сообщил об этом порталу The Verge.

В минувшие выходные владелец фермы обнаружил на своем участке упавшую деталь. По его словам, она оставила "четырехдюймовую вмятину в почве". Мужчина позвонил в полицию, и вместе с приехавшим на вызов сержантом местного полицейского управления они сопоставили факты и предположили, что обломок может быть от ракеты, так как незадолго до этого Falcon 9 вошла в космос.

Сержант позвонил в SpaceX, где полиции подтвердили, что обломок, похоже, принадлежит им, и отправили сотрудников забрать его. Как сообщает портал, SpaceX не ответила на запрос о комментарии.

По словам местных властей, резервуар высокого давления с композитной оболочкой упал в результате разрушения второй ступени Falcon 9 над Орегоном и Вашингтоном 26 марта, которое выглядело как вторжение пришельцев. Ступень повторно вошла в атмосферу в необычном месте после отправки на орбиту спутников Starlink компании SpaceX.

Астрофизик из Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра Джонатан Макдауэлл следил за второй ступенью и сказал, что время и место входа были неожиданными.

Многие жители 26 марта могли наблюдать свечение в небе над штатом Вашингтон, которое, возможно, было вызвано сгоранием в плотных слоях атмосферы частей второй ступени ракеты-носителя Falcon 9, запущенной 4 марта компанией SpaceX для вывода на орбиту 60 микроспутников Starlink.-0-