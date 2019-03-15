"Одноклассники" превратят фотографии пользователей в эмодзи

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальная сеть "Одноклассники" представила совместный стартап с приложением Mirror AI, с помощью которого пользователи смогут создавать по своим фото эмодзи, сообщает портал
Технология Mirror AI при помощи нейросетей и технологии распознавания лиц анализирует фото и создает изображения, которые затем можно установить на аватарку. Создать такую картинку можно в одноименном приложении в социальной сети. При этом авторы разработки отмечают, что некоторые функции Mirror AI будут платными.
Директор по развитию бизнеса социальной сети "Одноклассники" Алексей Кашеваров, сообщил, что в дальнейшем в соцсети появится больше персонализированного контента в том числе персональные стикерпаки, которыми смогут делиться пользователи.
Помимо этого, планируется усовершенствовать и Mirror AI. Сейчас приложение уже может корректировать селфи, освещение, анализировать оттенки цвета волос, кожи, глаз, бороды, бровей, губ. Подбирать схожие аксессуары и мелкие детали от очков до косметики, от головных уборов до веснушек. Затем графическая платформа собирает персонажей на базе этих данных, добавляет им эмоциональность и собирает из них тысячи стикеров.
Всю проделанную нейросетью работу демонстрируют пользователям с помощью Amazon Mechanical Turk и "Яндекс.Толока" и платят пользователям за оценку схожести и привлекательности получившихся картинок. Все это способствует усовершенствованию работы приложения и разработке планов по его улучшению.-0-
Фото vc.ru
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