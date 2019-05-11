11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оператором портала открытых данных предлагается сделать Национальный центр электронных услуг. Соответствующий проект постановления Совета Министров "О функционировании национального портала открытых данных на базе единого портала электронных услуг" вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Владельцем портала выступит Министерство связи и информатизации, оператором предлагается определить Национальный центр электронных услуг. В соответствии с проектом постановления портал открытых данных будет работать на базе единого портала электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы. Доступ к наборам открытых данных будет предоставляться безвозмездно.

Основная цель портала - обеспечить высокий уровень доступности информации о деятельности госорганов и организаций, о политической, экономической, культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды, а также другой информации в виде открытых данных для физических и юридических лиц.

Проектом постановления устанавливаются функциональные возможности портала, требования к отбору данных, которые будут публиковаться, определяются основные подходы к размещению и публикации наборов открытых данных на портале.

Общественное обсуждение проекта постановления проводится с 11 по 20 мая.-0-