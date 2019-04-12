От 5G до бесконтактных платежей: velcom | A1 представила на "ТИБО-2019" более 10 инновационных решений

Компания velcom | A1 на Международной специализированной выставке "ТИБО-2019" представила ряд инновационных решений для бизнеса, финансового сектора и частных лиц, основанных на современных возможностях передачи, обработки и хранения данных.

В эти дни посетители стенда velcom | A1 получили возможность ознакомиться с новыми предложениями оператора в сфере мобильной связи и передачи данных, фиксированного доступа в интернет по собственной оптоволоконной сети, управления финансами, ИКТ-услуг, цифрового онлайн-телевидения и др.

На стенде velcom | A1 в рамках "ТИБО-2019" представлен ряд услуг для малого, среднего и крупного бизнеса, в частности:

услуга SAP Business One – комплексное решение для управления предприятием сегмента среднего и малого бизнеса. Уникальной его особенностью является возможность получить доступ к приложению из облака в дата-центре velcom | A1. Новое для белорусского бизнеса решение от velcom | A1 предлагается на выгодных условиях по модели подписки SaaS (программное обеспечение как услуга);

"Мобильная касса" – удобное комплексное решение для приема оплаты по банковским картам, в том числе бесконтактным, везде, где есть возможность подключения к интернету. В комплект входит mPOS-терминал с подключением на один из тарифных планов новой линейки корпоративного сегмента "Бизнес-план", среди которых каждый клиент сможет подобрать тариф с учетом своих индивидуальных потребностей;

новая линейка тарифных планов для корпоративных клиентов "Бизнес-план" с большими объемами включенного интернет-трафика, голосовым безлимитом внутри сети, а также широким выбором дополнительных опций для подключения;

"Облачный класс" – комплексное решение, которое представляет собой современные моноблоки белорусского производства, подключенные к платформе для хранения и обмена данными на базе облачных технологий дата-центра velcom | A1, а также программное обеспечение, необходимое для проведения уроков информатики в соответствии с требованиями учебной программы;

voblaka – простой и быстро масштабируемый облачный сервис, обеспечивающий доступ к виртуальной инфраструктуре на базе высокопроизводительных SSD-дисков через портал самообслуживания (на базе технологии Exoscale).

На выставке "ТИБО-2019" компания velcom | A1 пригласила всех желающих протестировать новые предложения для физических лиц:

расширение функционала виртуальной карты v-banking, доступной для пользователей одноименного мобильного приложения, возможностью совершать бесконтактные платежи через терминалы с поддержкой Visa payWave. Для этого необходим лишь смартфон с поддержкой NFC и установленным в нем приложением v-banking, к которому привязана виртуальная карта v-banking. Кроме того, вскоре пользователям приложения v-banking станет доступна оплата топлива на АЗС "Белоруснефть", не выходя из машины. Новая функция позволяет найти ближайшую заправочную станцию, убедиться в наличии нужного вида топлива и оплатить его прямо со смартфона, без необходимости обращаться к кассиру;

новое поколение тарифных планов "Комфорт" для физических лиц, пользователям которых теперь доступны различные дополнительные возможности – например, перенос трафика и подключение различных безлимитных интернет-опций;

интерактивное телевидение VOKA, предоставляющее доступ к разнообразному медиаконтенту (популярным телеканалам, фильмам и сериалам, а также прямым трансляциям спортивных и культурных событий) в удобном формате подписки на различные пакеты.

Представлены на стенде velcom и технологии, определяющие перспективы развития рынка мобильной связи не только на локальном, но и на глобальном уровне:

демонстрация возможностей 5G-сети velcom | A1. Решение, показанное на "ТИБО-2019" совместно с компанией ZTE, в перспективе может быть масштабировано на всю территорию Беларуси. Технология 5G позволит развивать скорость загрузки на уровне 20 Гбит/с в сети мобильной связи и минимизировать возникающие в процессе передачи данных задержки до 4 миллисекунд;

Mobile Connect – новый межоператорский сервис по упрощенной авторизации абонентов в интернете по номеру мобильного телефона. Пользователи сервиса специальной кнопкой смогут в один клик проходить авторизацию на сайтах – по аналогии с регистрацией через социальные сети. Им не нужно будет придумывать и запоминать логины и пароли для разных площадок. Идентификация и передача данных пользователя происходит по защищенным каналам мобильного оператора. При использовании технологии Mobile Connect передача персональных данных возможна только с согласия абонента.

В этом году новые достижения и передовой опыт в сфере информационных технологий представляют компании и организации из 16 стран.

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