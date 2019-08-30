Персональный компьютер или консоль: аргументы в пользу каждого

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 30 августа 2019
Минск Переменная облачность +25°C
Версия для слабовидящих
Новости
16:10 Патрисия Кросби из Канады стала 80-тысячным безвизовым туристом в Гродно в 2019 году Регионы
15:56 Почти 100 куб.м леса незаконно вырубили в Светлогорском районе Регионы
15:55 Аграрии семи районов Гомельской области начали уборку картофеля Регионы
15:41 Кинозал в формате ScreenХ впервые откроется в Беларуси Технологии
15:38 Мужчина в Минске выманивал у людей деньги под видом частного детектива Происшествия
15:38 Open-классы для активных семей "ПапаPro" пройдут 14 сентября в Минске Афиша
15:26 Все районы Гомельской области приступили к уборке кукурузы на силос Регионы
15:24 "Белнефтехим" о перспективах НПЗ, экспорте и ситуации с некачественной нефтью Экономика
15:24 Более 4 тыс. школьников из 22 стран посетили в "Зубренке" выставку "Вселенная интернета" Общество
15:13 Определились составы групп футбольной Лиги Европы Спорт
15:08 Персональный компьютер или консоль: аргументы в пользу каждого Технологии
15:08 Тест для родителей: "Что вы помните из школьной программы?" Калейдоскоп
14:57 Роттердам станет столицей "Евровидения" в 2020 году В мире
14:54 "Белнефтехим": в долгосрочной перспективе нужно выйти на рыночные принципы ценообразования на топливо Экономика
14:50 Пьяный водитель под Слуцком пытался скрыться от ГАИ Происшествия
14:45 Подрезавшего автобус в Гродно водителя на три месяца лишили прав Происшествия
14:43 "Белнефтехим" рассчитывает до конца года полностью восстановить экспорт нефти и нефтепродуктов Экономика
14:42 Проект международной техпомощи для расширения сети электрозаправок реализуют в Беларуси Общество
14:42 Канадец год скрывал от семьи $60 миллионов Калейдоскоп
14:22 Часть потерь из-за некачественной нефти компенсирована, вопрос по Мозырскому НПЗ остается открытым Экономика
14:15 Банк ВТБ (Беларусь) объявил о начале программы лояльности для держателей карточек Visa Общество
14:03 Беларусь и Китай рассматривают возможность проведения инвестфорума в Гонконге Экономика
13:58 Погода в начале сентября будет способствовать созреванию кукурузы Общество
13:58 Правительство готовит меры по обеспечению эффективной работы сахарной отрасли Экономика
13:56 Комплекс документов в области адаптации к изменению климата примут в Беларуси до 2023 года Общество
13:49 В Барановичах на улице четверо парней избили и ограбили мужчину Происшествия
13:44 Среднегодовая температура воздуха в Беларуси с 1989 года повысилась на 1,3 градуса - Белгидромет Общество
13:29 Делегация Азиатского банка инфраструктурных инвестиций посетит Беларусь Экономика
13:28 Доллар и российский рубль на торгах 30 августа подорожали, евро подешевел Экономика
13:26 В Витебском госуниверситете открылся Центр китайского языка и культуры Регионы
Все новости
Все новости
Технологии
30 августа 2019, 15:08

Персональный компьютер или консоль: аргументы в пользу каждого

Компьютерные игры прочно вошли в нашу жизнь, и сегодня уже практически нет таких людей, которые в них никогда не играют. Все любители геймерского мира разделены на две основные группы — сторонников игровых консолей и почитателей игровых компьютеров. Сколько они существуют, столько и ведутся горячие споры, что же лучше использовать — консоль или компьютер. Рассмотрим некоторые из аргументов.

Удобство

Большинство игр создают сильное впечатление, когда действие происходит на экране большого телевизора, а с геймпадом удобнее управлять игровым процессом, сидя в кресле или на диване, в отличие от клавиатуры и мышки. При правильной передаче цвета погрузиться в игру целиком намного легче. Но для этого нужны новые технологии. Телевизоры с органическим светодиодом (OLED) от LG известны своей способностью отображать глубокий черный и яркие оттенки белого цвета. Голливудский режиссер Тим Миллер называет это «окном в новую реальность». Этот уровень потрясающего контраста OLED добавляет глубину всем цветам и обнажает детали и текстуру картинки. Все благодаря 8 миллионам автономных пикселей, яркость которых регулируется по отдельности. Благодаря OLED-технологии телевизор LG OLED раскрывает богатство всех цветов, обнажая скрытые детали, как будто вы видите их в реальной жизни.

Простота в использовании

Для того чтобы запустить игру, достаточно вставить диск в оптический привод – все остальное приставка сделает сама. Не требуется ни настройки ПК, ни установки драйверов, не нужно бороться с замедлениями в процессе игры. Все игры оптимизированы под производительность консоли, для которой предназначены. Компьютер похвастаться этим не может.

Совместная игра

Устроить игровой вечер с друзьями за консолью намного проще, чем собраться за несколькими компьютерами или устраивать баттл через интернет, – все современные приставки оснащены портами для нескольких геймпадов. Для компьютера это вполне возможно, но для этого надо будет или большой экран, или целых два экрана. Но, как минус, на определенной консоли работают только те игры, которые были написаны специально для нее, в отличие от компьютеров.

Возможности

Современные консоли обладают дополнительным функционалом вроде способности воспроизведения музыки и просмотра фильмов, но ПК все же является более универсальным устройством, на котором можно выполнять рабочие, коммуникационные, развлекательные и творческие задачи.

Графика

Поколения процессоров для ПК сменяются раз в год, а новые семейства видеоадаптеров появляются и того чаще. В то же время игровая консоль за пять лет своей официальной жизни переживает лишь незначительные изменения конфигурации. Кроме того, ни ценовые ограничения, ни требования эргономики не позволяют «набить» приставку самым передовым «железом». Как следствие – мощный игровой компьютер всегда обеспечивает более сложную и качественную графику, чем современные ему приставки.

Игровые мониторы LG UltraGear построены на прогрессивной IPS-матрице LG со скоростью отклика от 1 мс и частотой развертки от 144 до 240 Гц. Чрезвычайно высокая скорость обновления обеспечивает немедленную смену картинки на экране. Объекты визуализируются более четко для плавного геймплея и почти сюрреалистической визуальной текучести. Соотношение сторон 21: 9 в сочетании с изогнутым экраном отлично подходит для игр: игроки получают широкий угол обзора FPS, способствующий максимальному погружению в игру и игровому преимуществу над соперниками. Также нельзя не отметить такие моменты, как мгновенная реакция, которая минимизирует задержку ввода с помощью динамической синхронизации действий, благодаря чему игроки смогут прочувствовать каждый момент в режиме реального времени. А стабилизатор черного помогает геймерам быстро обнаружить снайперов, прячущихся в самых темных местах, и быстро укрыться от взрывов.

Размещение рекламы на БЕЛТА

Теги
на правах рекламы образование школы
Новости рубрики Технологии
Кинозал в формате ScreenХ впервые откроется в Беларуси
Проекторы LG Cinedeam 4K: ощущения от просмотра "как в кинотеатре"
Фото из архива БГУ внедрит электронные зачетки
Скриншот из видео Компания SpaceX успешно испытала космический корабль Starhopper
Фото NASA Корабль Dragon расстыковался с МКС и совершит посадку в Тихом океане
Фото Роскосмос Робот Федор извинился за задержку со стыковкой с МКС
Главное
Во время встречи Лукашенко предложил Болтону откровенно и по-дружески обсудить вопросы белорусско-американских отношений
Правительство определило, как будет формироваться база данных многодетных семей
Тарифная ставка первого разряда повышена до Br41
"Белнефтехим" о перспективах НПЗ, экспорте и ситуации с некачественной нефтью
Топ-новости
Минимальная зарплата в Беларуси с 1 января вырастет до Br375
Макей встретился с новым послом Великобритании в Беларуси
Правительство готовит меры по обеспечению эффективной работы сахарной отрасли
Часть потерь из-за некачественной нефти компенсирована, вопрос по Мозырскому НПЗ остается открытым
"Чудеса случаются!" Бобруйчанка переедет из общежития в квартиру благодаря выигрышу в 100 000 рублей
Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-июле составил Br2,94 млрд
Роттердам станет столицей "Евровидения" в 2020 году
Определились составы групп футбольной Лиги Европы
Белорусская экспозиция представлена на крупнейшей выставке в Сирии
Начинали с поиска людей и газетных вырезок: как за 90 лет изменилась "Мингорсправка"
Тест для родителей: "Что вы помните из школьной программы?"
Компании из восьми стран заявили об участии в выставке BelTexIndustry
До +29°С ожидается по юго-западу Беларуси 31 августа
Комплекс документов в области адаптации к изменению климата примут в Беларуси до 2023 года
Более 420 первокурсников Академии МВД принесли присягу
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Уборочная кампания Беларусь помнит Строительство АЭС в Беларуси Содействие занятости населения
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegramm Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.