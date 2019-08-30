Персональный компьютер или консоль: аргументы в пользу каждого

Компьютерные игры прочно вошли в нашу жизнь, и сегодня уже практически нет таких людей, которые в них никогда не играют. Все любители геймерского мира разделены на две основные группы — сторонников игровых консолей и почитателей игровых компьютеров. Сколько они существуют, столько и ведутся горячие споры, что же лучше использовать — консоль или компьютер. Рассмотрим некоторые из аргументов.

Удобство

Большинство игр создают сильное впечатление, когда действие происходит на экране большого телевизора, а с геймпадом удобнее управлять игровым процессом, сидя в кресле или на диване, в отличие от клавиатуры и мышки. При правильной передаче цвета погрузиться в игру целиком намного легче. Но для этого нужны новые технологии. Телевизоры с органическим светодиодом (OLED) от LG известны своей способностью отображать глубокий черный и яркие оттенки белого цвета. Голливудский режиссер Тим Миллер называет это «окном в новую реальность». Этот уровень потрясающего контраста OLED добавляет глубину всем цветам и обнажает детали и текстуру картинки. Все благодаря 8 миллионам автономных пикселей, яркость которых регулируется по отдельности. Благодаря OLED-технологии телевизор LG OLED раскрывает богатство всех цветов, обнажая скрытые детали, как будто вы видите их в реальной жизни.

Простота в использовании

Для того чтобы запустить игру, достаточно вставить диск в оптический привод – все остальное приставка сделает сама. Не требуется ни настройки ПК, ни установки драйверов, не нужно бороться с замедлениями в процессе игры. Все игры оптимизированы под производительность консоли, для которой предназначены. Компьютер похвастаться этим не может.

Совместная игра

Устроить игровой вечер с друзьями за консолью намного проще, чем собраться за несколькими компьютерами или устраивать баттл через интернет, – все современные приставки оснащены портами для нескольких геймпадов. Для компьютера это вполне возможно, но для этого надо будет или большой экран, или целых два экрана. Но, как минус, на определенной консоли работают только те игры, которые были написаны специально для нее, в отличие от компьютеров.

Возможности

Современные консоли обладают дополнительным функционалом вроде способности воспроизведения музыки и просмотра фильмов, но ПК все же является более универсальным устройством, на котором можно выполнять рабочие, коммуникационные, развлекательные и творческие задачи.

Графика

Поколения процессоров для ПК сменяются раз в год, а новые семейства видеоадаптеров появляются и того чаще. В то же время игровая консоль за пять лет своей официальной жизни переживает лишь незначительные изменения конфигурации. Кроме того, ни ценовые ограничения, ни требования эргономики не позволяют «набить» приставку самым передовым «железом». Как следствие – мощный игровой компьютер всегда обеспечивает более сложную и качественную графику, чем современные ему приставки.

Игровые мониторы LG UltraGear построены на прогрессивной IPS-матрице LG со скоростью отклика от 1 мс и частотой развертки от 144 до 240 Гц. Чрезвычайно высокая скорость обновления обеспечивает немедленную смену картинки на экране. Объекты визуализируются более четко для плавного геймплея и почти сюрреалистической визуальной текучести. Соотношение сторон 21: 9 в сочетании с изогнутым экраном отлично подходит для игр: игроки получают широкий угол обзора FPS, способствующий максимальному погружению в игру и игровому преимуществу над соперниками. Также нельзя не отметить такие моменты, как мгновенная реакция, которая минимизирует задержку ввода с помощью динамической синхронизации действий, благодаря чему игроки смогут прочувствовать каждый момент в режиме реального времени. А стабилизатор черного помогает геймерам быстро обнаружить снайперов, прячущихся в самых темных местах, и быстро укрыться от взрывов.

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