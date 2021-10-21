Первую частную космическую станцию планируют создать к 2027 году

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая независимая коммерческая космическая станция может быть создана к 2027 году. Соответствующее заявление опубликовано в четверг на сайте американской корпорации Lockheed Martin, сообщает ТАСС.

Ожидается, что над проектом станции Lockheed Martin будет работать совместно с частными американскими компаниями Nanoracks и Voyager Space в сотрудничестве с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Проект, получивший название Starlab, ставит целью "проведение важных научных исследований, стимулирование производства и поддержание американского присутствия на низкой околоземной орбите". Ожидается, что начальной готовности к эксплуатации Starlab удастся достигнуть к 2027 году.

Планируется, что станция будет состоять из надувного жилого модуля, стыковочного модуля, двигательного отсека, роботизированного манипулятора и лаборатории. На станции на длительной основе смогут размещаться четыре астронавта. Кроме того, Starlab сможет принимать космических туристов и участвовать в реализации тех или иных коммерческих и бизнес-проектов.-0-