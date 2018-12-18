Первые опытные зоны 5G появились в Минске

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инфраструктурный оператор beCloud запустил в Минске первые опытные зоны 5G, сообщили БЕЛТА в СООО "Белорусские облачные технологии".
Пилот основан на технологии 5G New Radio, включает в себя три базовые станции в центральных районах Минска в диапазоне 3,5 ГГц. Тестирование организовано по сценарию Non Standalone (NSA) с использованием существующей сети LTE.
Опытные зоны позволят протестировать перспективные для 5G области. Возможности новой технологии будут полезны для промышленного интернета, беспилотного транспорта, видеоаналитики и ряда других проектов. Кроме того, сеть пятого поколения обеспечит базу для развития индустриального "интернета вещей" и станет фундаментом развития инфраструктуры для программы цифровой экономики Беларуси. Базовые станции позволят обеспечить сверхскоростную передачу данных - 1 Гбит/с и более на одно абонентское устройство. Также опытные зоны позволят изучить вопросы совместного с другими системами использования диапазона 3,5 ГГц.
"В наших планах в ближайший год постепенно расширять покрытие тестовой сети в Минске для апробирования возможностей новой технологии", - отметил генеральный директор beCloud Олег Седельник.
5G - новое поколение высокоскоростной передачи данных, продолжение развития предыдущих стандартов (GSM, 3G, 4G/LTE). Технология 5G в будущем призвана стать основным стандартом передачи данных. Она обеспечит не только более высокую пропускную способность по сравнению с той, что доступна сегодня, но и существенно меньшие задержки передачи данных.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4033 BYN
|2.411 BYN
|2.415 BYN
|USD
|2.1241 BYN
|2.124 BYN
|2.128 BYN
|RUB
|3.1913 BYN
|3.18 BYN
|3.194 BYN