Первые опытные зоны 5G появились в Минске

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инфраструктурный оператор beCloud запустил в Минске первые опытные зоны 5G, сообщили БЕЛТА в СООО "Белорусские облачные технологии".

Пилот основан на технологии 5G New Radio, включает в себя три базовые станции в центральных районах Минска в диапазоне 3,5 ГГц. Тестирование организовано по сценарию Non Standalone (NSA) с использованием существующей сети LTE.

Опытные зоны позволят протестировать перспективные для 5G области. Возможности новой технологии будут полезны для промышленного интернета, беспилотного транспорта, видеоаналитики и ряда других проектов. Кроме того, сеть пятого поколения обеспечит базу для развития индустриального "интернета вещей" и станет фундаментом развития инфраструктуры для программы цифровой экономики Беларуси. Базовые станции позволят обеспечить сверхскоростную передачу данных - 1 Гбит/с и более на одно абонентское устройство. Также опытные зоны позволят изучить вопросы совместного с другими системами использования диапазона 3,5 ГГц.

"В наших планах в ближайший год постепенно расширять покрытие тестовой сети в Минске для апробирования возможностей новой технологии", - отметил генеральный директор beCloud Олег Седельник.

5G - новое поколение высокоскоростной передачи данных, продолжение развития предыдущих стандартов (GSM, 3G, 4G/LTE). Технология 5G в будущем призвана стать основным стандартом передачи данных. Она обеспечит не только более высокую пропускную способность по сравнению с той, что доступна сегодня, но и существенно меньшие задержки передачи данных.-0-